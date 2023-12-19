За рік Росія не досягла жодного результату на полі бою, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, окупанти не змогли домогтися жодної з озвучених Кремлем цілей, зокрема повної окупації Донбасу.

У 2023 році Збройні сили Російської Федерації не досягли успіхів на полі бою в Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня.

"Що стосується поля бою — жодного результату Росія не досягла за цей рік", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що риторика Кремля щодо цілей військової агресії в Україні не змінюється. За словами політика, основним наміром росіян було захоплення всієї країни, проте пізніше в РФ почали говорити лише про вихід на адміністративні кордони Донбасу.

"Вони не досягли цієї мети, тому про поразки годі говорити. Ніякої перемоги Росія не досягла. Які там три дні — два роки", — сказав український лідер.

Пресконференція Володимира Зеленського

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський також заявив, що питання мобілізації в Україні стоїть гостро і суспільство це розуміє. За його словами, головнокомандувач ЗСУ і Генштаб звернувся до глави держави з пропозицією мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей.

Раніше, 16 грудня, Володимир Зеленський закликав місцеву владу допомагати Збройним силам. За словами глави держави, люди в органах самоврядування не повинні думати про те, що війна від них далеко.