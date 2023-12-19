Пресконференція Володимира Зеленського: де дивитися онлайн (відео)

Український глава держави планує відповісти на запитання журналістів, які були акредитовані та запрошені на зустріч за підсумками 2023-го року. З місця ведеться онлайн-трансляція.

19 грудня відбулася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського, де він порушив важливі для країни теми. Йшлося як про минулі події, так і про майбутні. Фокус розібрався, що про це відомо.

Пресконференцію анонсував Офіс президента України ще 18 грудня. Було заявлено, що планується підбиття підсумків 2023-го року і журналісти мали можливість отримати акредитацію до 16:00 18 грудня. Від одного засобу масової інформації дозволено акредитувати по одному кореспонденту, оператору та фотографу.

Де саме відбувається зустріч — невідомо, але почалася вона о 18:00 за київським часом у столиці.

Пресконференція Зеленського: де дивитися

На YouTube-каналі Офісу президента з'явилися прямі трансляції з місця проведення заходу. Проводять її як мовою жестів, так і англійською, адже у пресконференції можуть брати участь й іноземні журналісти.

Глава держави вже відповів на запитання щодо мобілізації та посилення цих заходів. За словами Володимира Зеленського, головнокомандувач ЗСУ та Генштаб закликали його посилити мобілізаційні заходи, тим самим призвавши додаткові 500 тисяч людей.

Президент України на це відповів, що спочатку потрібно аргументувати ці потреби, насамперед перед суспільством.

"На Ставці вони запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, адже це питання насамперед людей. Друге — це питання справедливості, обороноздатності та фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 грудня Володимир Зеленський закликав місцеву владу допомагати ЗСУ. За його словами, державні чиновники, а також місцева влада не повинні думати про те, що війна відбувається "десь там" і можна займатися якимись важливішими справами.