"Нас не запрошують: Зеленський висловився про "частковий" вступ України до НАТО (відео)

За словами українського президента, йому важко уявити варіант "часткової участі" країни в оборонному альянсі. Він заявив, що ніхто з партнерів не пропонував Києву такий варіант.

Вступ України до Північноатлантичного Альянсу частинами несе в собі ризик прямого конфлікту між НАТО і Російською Федерацією. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня.

Український лідер наголосив, що вступ країни до НАТО є найкращою гарантією безпеки.

"Але нас не запрошують до НАТО. І сигнали щодо часткової участі, чесно кажучи, маячня. Чому? Ми жодного разу не отримували такої пропозиції", — сказав президент.

Говорячи про "часткове" членство країни в оборонному союзі, Зеленський також зазначив, що йому "важко уявити, як це може бути". За словами політика, такий крок несе в собі ризик зіткнення НАТО з РФ.

Зеленський наголосив, що Київ не визнає окуповані території російськими. Він також зазначив, що Кремль не збирається відмовлятися від своїх цілей в Україні, тому є питання, чи готові країни НАТО боротися за українську територію.

Пресконференція Володимира Зеленського

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський також заявив, що у 2023 році Збройні сили Російської Федерації не досягли успіхів на полі бою. Він зазначив, що Москва не змогла домогтися ні повної окупації України, ні виходу на адміністративні кордони Донбасу.

У розмові з журналістами Володимир Зеленський також згадав про те, що головнокомандувач ЗСУ та Генштаб звернулися до нього з пропозицією мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей.