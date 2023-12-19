Готовий підтримати: Зеленський розповів, коли в Україні можуть знизити мобілізаційний вік (відео)

На думку президента, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, питання про зниження моілізаційного віку залишається актуальним.

Президент відповів, чи підтримає можливу мобілізацію жінок та зниження призовного віку. Про це він сказав під час пресконференції 19 грудня.

Президент заявив, що не підписуватиме закону про зміни у процесі мобілізації, якщо в документі буде пункт про призов жінок і зазначив, що готовий підтримати зниження призовного віку щодо мобілізації для чоловіків – з 27 до 25 років.

"Мобілізація жінок – ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано – а на сьогодні бачу, що це необхідно, – то з цим погоджуся", – сказав президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленский під час пресконференції висловив впевненість, що політика США щодо України не зміниться, навіть якщо президентом стане Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував чутки про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За словами глави держави, він має робочі стосунки із головкомом.