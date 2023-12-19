"Росія не боїться НАТО": у ЗМІ розповіли, що буде, якщо Путін переможе у війні проти України

Україна буде змушена прийняти угоду про припинення вогню на умовах Росії, якщо не отримає необхідну зброю, розповіли журналісти.

Україна може програти війну, якщо не отримуватиме допомогу від Європейського Союзу та США. Про це повідомило видання Bloomberg.

"Якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді Путін виграє", — сказав прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на саміті Європейського Союзу минулого тижня.

Що буде, якщо Путін виграє війну

Європейські чиновники вважають, що Росія може прагнути захопити більше територій, якщо Україна не отримає зброю, необхідну для захисту країни. На їхню думку, Україна буде змушена прийняти угоду щодо припинення вогню на умовах РФ.

У країнах Балтії офіційні особи говорять громадськості бути готовими до війни. Зокрема, розмови перейшли від "якщо Росія нападе" до зосередження на конкретній підготовці щодо цього.

"Росія не боїться НАТО", — сказав головнокомандувач армії Естонії Мартін Герем.

З його слів, росіяни можуть атакувати НАТО протягом року після війни в Україні. Натомість інші західні офіційні особи вважають, що Путіну, ймовірно, потрібно декілька років, аби компенсувати втрати. Але зникло твердження про те, що вторгнення для Путіна буде "стратегічною поразкою", розповіли журналісти.

Один із західних чиновників заявив, що перемога РФ може спровокувати потік біженців до ЄС, посилити тиск на служби в цих країнах та створити напруженість. Крім цього, інші чиновники наголосили, що деякі європейські країни можуть прагнути зміцнити зв'язки з Москвою чи Пекіном, аби уникнути необхідності покладатися на "ненадійні США".

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повинні боротися. З його слів, якщо дійти до лінії, де почалося вторгнення, то ніхто не знає, що буде далі.

18 грудня командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес повідомив, що не бачить варіантів перемоги у війні. Він зазначив, що ми не виграємо, а виживаємо.