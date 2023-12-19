"Маємо боротися": Зеленський розповів, чи вірить у допомогу Заходу для України "до кінця"

За словами глави держави, необхідно судити людей виключно за зробленими кроками, а не за словами. Також президент скептично ставиться до наративів про те, що можна закінчити війну вже зараз.

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Одні кажуть, що перемогою у війні можна вважати лише вихід на кордони 1991 року, а інші закликають Київ зупинитися вже зараз, адже Росія не перестане існувати. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня відповів, що він особисто вкладає в поняття "перемоги".

За його словами, на посаді глави держави перед ним стоїть завдання захищати територію всієї країни, а згідно з Конституцією, туди входять також окупований Донбас і Кримський півострів.

"Я сказав би так, люди поділилися. Хтось почав казати: "Та давай тут уже, там де ми перебуваємо. Це вже перемога, нас не окупували". Коли приїжджаєш у США або країни ЄС: "Те, що Росія не змогла вас знищити — це вже перемога. У вас залишилася держава, ідентичність, ви все повернете потім". Я зі скепсисом до цього ставлюся. Я вважаю, що ми повинні боротися", — каже Зеленський.

Глава держави також зазначив, що якщо завтра дійти до лінії, де і почалося вторгнення, то ніхто не знає, що буде далі. Які гарантії безпеки отримає Київ, як розвиватимуться подальші події і як поводитиметься Росія.

Що далі Кремль відступить від українських територій, продовжує президент, то він буде слабшим. Тоді росіяни вважатимуть це проявом слабкості Володимира Путіна, а на міжнародній арені Росію остаточно перестануть сприймати і це вкрай важливо.

Окремо журналіст поставив президенту запитання про те, чи вірить він у слова світових лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца, що Захід підтримуватиме Україну "до кінця".

Станом на сьогоднішній день Берлін другий за обсягом підтримки Києва у світі. Сюди включено як фінансову допомогу, так і військову.

"Я хочу подякувати йому (Олафу Шольцу, — ред.) і суспільству за те, що було зроблено. Що таке до кінця просто? Подивимося. Будемо все ж таки судити за кроками людей, а не тільки за словами", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що ексчиновник США пропонує Україні оголосити перемир'я з РФ, назвавши це "перемогою". За даними ЗМІ, частина "найзатятіших прихильників" Києва вже підтримує заморозку війни. Колишній американський чиновник вважає, що перемир'я можна подати як поразку Путіна.