"Занадто депресивний": російська пропаганда намагається "підбадьорити" Путіна, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Кремль уважно стежить за тим, як населення сприймає президента. Для вирівнювання образу і було проведено пресконференцію з відповідями на запитання.

Російські пропагандисти намагаються зробити образ свого президента Володимира Путіна більш "бадьорим", адже останнім часом із цим спостерігаються проблеми. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, образ глави Кремля стає дедалі депресивнішим, тому місцеві пропагандисти отримали завдання негайно це виправити. Населення РФ, яке представник розвідки назвав зазомбованим, далі споживатиме інформацію про успіхи Кремля. Тим самим, можна вважати, що рівень пропаганди не змінюється.

"Звісно Кремль і кремлівські технологи та пропагандисти уважно слідкують за настроєм усередині Росії і за тими словами та наративами, які більше працюють з точки зору підтримки тих чи інших меседжів і якоїсь генеральної лінії. Дійсно, був певний період, коли образ російського диктатора став надто депресивний навіть для російської аудиторії. Але останнім часом його намагаються вирівнювати, робити з нього більш бадьорого", — заявив Андрій Юсов.

Є навіть приклади, які назвав представник ГУР МО. Приміром, російському суспільству показують, що їхній президент нібито здатний принести самостійно свій паспорт на реєстрацію під час "псевдовиборчої кампанії", або навіть провести цілу пресконференцію, відповідаючи на запитання. Але, факт залишається фактом.

"Тим не менш, це все імітація і не більше", — підсумував Андрій Юсов.

Дивитися з: 1:55

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін назвав Росію "єдиним гарантом суверенітету і цілісності" України. За його словами, "західні землі" Україні віддав Йосип Сталін після Другої світової війни, а ті країни, які втратили ці території, насамперед Польща, хочуть їх нібито повернути.