На думку експертів, Велика Британія і Канада також можуть розмістити свої бригади в країнах Балтії на постійній основі, щоб стримувати Росію.

Німеччина вирішила розмістити свої війська в Литві на тлі триваючої війни в Україні. Таке рішення може викликати тиск на інші країни НАТО. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, міністерство оборони Німеччини оголосило, що воно підписало угоду з Литвою про розміщення військ у цій країні з метою захисту території НАТО.

"Створення бригади в Литві є флагманським проєктом поворотного моменту в політиці безпеки, спричиненої агресивною війною Росії проти України", — заявили у відомстві.

Як заявив старший науковий співробітник Німецького співтовариства зовнішньої політики Бенджамін Талліс, рішення Німеччини розмістити війська в Литві чинить більший тиск на Канаду і Велику Британію.

Він також сказав журналістам, що рішення Берліна — це гарний крок, однак для захисту Альянсу можна зробити більше.

"Це чудова можливість для німецько-канадсько-британського співробітництва — і саме такий поділ тягаря Вашингтон хоче бачити від своїх союзників", — сказав він.

Едвард Хантер Крісті, старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин, заявив, що Німеччина подає приклад, готуючись розгорнути в Литві з 2025 року бригаду. Велика Британія може зробити те саме в Естонії.

У НАТО заявили, що наразі на східній території альянсу діють вісім багатонаціональних бойових угруповань, які очолюють "Сполучене Королівство, Канада, Німеччина і США".

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, що буде, якщо Путін переможе у війні проти України. За словами журналістів, Україна буде змушена прийняти угоду про припинення вогню на умовах Росії, якщо не отримає необхідну зброю.