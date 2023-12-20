"Артилерію ніщо не замінить": експерт розповів, як ЗСУ можуть компенсувати ударний потенціал

За словами військового експерта Петра Черника, за запасами снарядів і за обсягом виробництва Росія залишається першою країною у світі.

Українські бійці продовжують активні бойові дії з противником на актуальних ділянках фронту. Проте ефективність наших збройних сил безпосередньо залежить від надходження озброєння і, зокрема, боєприпасів від країн-партнерів із Заходу. Про це повідомив військовий експерт Петро Черник у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, нестача боєприпасів призводить до припинення певних операцій Збройних Сил України, оскільки російська сторона має помітну перевагу в кількості снарядів. Захід не передбачав такого інтенсивного використання артилерії з боку Росії.

Так, він зазначив, що влітку 2022 року окупанти виставляли такі вали в межах від 45 — 80 тисяч на добу. Наразі цей вал суттєво знизився і становить у межах 30 тисяч на добу.

Проте в запасах боєприпасів і, що важливіше, в обсягах виробництва Росія, як і раніше, залишається лідером у світі. Щомісяця російські підприємства випускають від 125 до 130 тисяч снарядів, а щорічно — від 1,5 до 1,7 мільйона. Існує можливість збільшення цього обсягу до 2 мільйонів.

"Водночас у США на початку війни 155-міліметрові снаряди вироблялися в кількості 13 — 14 тисяч на місяць. Тільки восени 2023 року вони вийшли на 50 тисяч. У кращому разі у 2025 році досягнуть виробництва 80 тисяч на місяць", — наголосив військовий експерт.

Після Другої світової війни США орієнтувалися на розвиток ударної авіації та пов'язаних із нею ракетних технологій. Для компенсації цієї прогалини пропонується використання ударних дронів FPV-класу, які можуть діяти як камікадзе.

Проте, за словами експерта, неправильно і навіть шкідливо припускати, що дрони можуть повністю замінити артилерію. Дрони схильні до збоїв і можуть бути знищені або виведені з ладу за допомогою систем радіоелектронної боротьби або інших засобів.

"Водночас артилерійський залп як на далеких відстанях, так і на близьких (йдеться про міномети) повноцінно ніщо не замінить. Дрони можуть лише частково компенсувати ударний потенціал", — наголосив Петро Черник.

Він зазначив, що часто вживані сучасні технології, як-от американська система C-RAM, мають здатність успішно збивати снаряди з високим коефіцієнтом ефективності, що сягає до 70%. Однак, з огляду на високу вартість цієї системи та ймовірність її недоступності для України, необхідно врахувати, що повністю відмовлятися від артилерії було б нерозумним. Така думка військового експерта.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни попереджали про ризик стримування майбутніх контрнаступальних операцій ЗСУ через боєприпаси до артилерії та затримки поставок допомоги Заходу.

Фокус раніше писав про плани британського оборонного концерну BAE Systems збільшити виробництво боєприпасів до 1,5 млн штук на рік. Для цього компанія використовуватиме потужності нового заводу Washington.