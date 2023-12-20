Ізраїль пропонує бойовикам ХАМАС запровадити нове перемир'я, – ЗМІ

Єрусалим, за даними журналістів, хоче призупинити бойові дії для проведення обміну заручниками. До групи звільнених мають увійти жінки, чоловікі у віці від 60 років, хворі або важко поранені громадяни, які потребують допомоги.

Ізраїль запропонував ХАМАС умови перемир’я на один тиждень, зоб змусити звільнити близько 40 заручників. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на двох ізраїльських посадовців та ще одне джерело.

Згідно з пропозицією Ізраїлю, як йдеться у повідомленні, до групи звільнених мають увійти жінки. Також це стосується чоловіків у віці від 60 років, хворих або важко поранених заручників, що потребують невідкладної медичної допомоги.

"Ця пропозиція, зроблена через катарських посередників", – повідомило видання.

Ізраїльські офіційні особи розповіли, що завдяки цьому плану Ізраїль погоджується на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень. Це перша пропозиція країни після зриву угоди минулого місяця, яка призвела до семиденного припинення вогню та звільнення понад 100 заручників.

Звільнення палестинських в’язнів, як припустив Ізраїль, також можливе. Це стосується засуджених за серйозніші напади на країну, ніж ті, які були звільнені за попередньою угодою. Є десятки таких палестинських в’язнів, які хворіють або вже літнього віку — їх можна було б звільнити, дотримуючись гуманітарної угоди.

Близько 130 ізраїльтян та іноземних громадян й надалі все ще утримуються в заручниках на території Гази. Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому, заявив у вівторок, що серед них є американці. З його слів, утримуються восьмеро громадян.

Усама Хамдан, офіційний представник ХАМАСу, 5 грудня заявив на пресконференції, що угруповання відмовляється від перемовин з Ізраїлем. Він закликав припинити операцію ЦАХАЛ в секторі Гази для поновлення обговорень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 грудня заявив, що події в Газі не варто порівнювати з війною в Україні. З його слів, не можна зіставляти події в Газі з тим, що відбувається в Україні, оскільки війна в Україні не почалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на території РФ.