"Розриваються прямо в стволах гармат": РФ отримує з КНДР неякісні снаряди, — Генштаб

Російські окупаційні війська змушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, які постачаються з Північної Кореї, через недостатню кількість боєприпасів власного виробництва.

Через обмежений обсяг власного виробництва боєприпасів російські військові змушені вдаватися до використання артилерійських і мінометних снарядів невисокої якості, які надає Північна Корея. Про це повідомляє Генеральній штаб ЗСУ у Facebook.

"З огляду на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська змушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що постачаються з Північної Кореї. Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їхнього розриву просто у стволах гармат і мінометів окупантів", — ідеться в повідомленні.

Згідно зі звітами, через низьку якість зазначених боєприпасів непоодинокими є випадки їхніх вибухів безпосередньо в стволах артилерійських знарядь і мінометів противника, що спричиняє втрати в техніці та особовому складі ворожих військ.

Зокрема, подібні інциденти відзначені у військах угруповання "Дніпро", де командувачем є генерал Михайло Теплинський.

Раніше, 14 листопада, Фокус писав про те, що КНДР отримує від Росії в обмін на зброю. На думку аналітика Шона Белла, військова співпраця Пхеньяну з Москвою надає сміливості КНДР і може почати змінювати баланс між Північною і Південною Кореєю.

12 листопада оглядачі Defence Express повідомили, що Північна Корея постачає в Росію весь спектр своїх артилерійських боєприпасів, включно зі снарядами до ствольної артилерії та ракет для систем залпового вогню.

Міністр оборони США Ллойд Остін 14 листопада висловив стурбованість тим, що Китай і Росія допомагають КНДР нарощувати свій потенціал, даючи їй змогу обходити санкції Ради Безпеки ООН.