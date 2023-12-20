Китай запустив серійне виробництво броньовиків CS/VP14: що відомо про машину (фото)

Бронемашина здатна розвивати швидкість до 120 км/год, при цьому, за твердженням розробників, може легко пересуватися по бездоріжжю, в пустелі, на плоскогір'ях тощо.

У Китаї почали серійне виробництво високомобільних бронемашин CS/VP14 з посиленим протимінним захистом і захистом від засідок (MRAP). Розробкою цієї бронетехніки займалася компанія Chang'an, що є підрозділом China Ordnance Equipment Group Corporation. Про це 19 грудня повідомили в Defence Blog з посиланням на репортаж на китайському телебаченні.

Китайські розробники стверджують, що броньовик CS/VP14 має високу мобільність. Маючи формулу 4×4 типу MRAPV, машина може легко пересуватися по бездоріжжю, в пустелі, на плоскогір'ях, в умовах сильного холоду або високої температури.

Водій може регулювати тиск повітря на різних дорогах за допомогою центральної системи підкачки. Максимальна швидкість броньовика становить 120 км/год, а мінімальний радіус повороту — 8 м.

Щодо ступеня бронювання, то бронемашина може протистояти 7,62-мм стрілецьким боєприпасам у межах 30 м, при цьому рівень захисту може бути підвищений відповідно до вимог замовника. Будь-яка проєкція, колеса і шасі машини можуть протистояти міні, еквівалентній 8 кг тротилу. Таким чином захисна здатність може відповідати рівню НАТО STANAG 4569-3b.

"Поєднання мобільності, балістичного захисту і протимінної стійкості CS/VP14 підтверджує його роль як важливого засобу в сучасних військових операціях і обіцяє чудові можливості на експортному ринку", — зазначили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що китайська оборонна компанія NORINCO представила оновлений танк VT4A1. Машину оснастили круговою системою активного захисту, а також посилили дах вежі від загроз з неба.