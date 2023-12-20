Керівник ТЦК у Запоріжжі допоміг понад 300 чоловікам ухилитися від мобілізації, — ДБР (фото)
За інформацією правоохоронців, підозрюваний зі спільниками брали за свої "послуги" від 2 до 3 тисяч доларів. Вони ставили ухилянтів на облік та звільняли від служби за станом здоров'я.
У Запоріжжі керівник одного з районних ТЦК та СП допомагав військовозобов’язаним чоловікам ухилятися від служби. Правоохоронці кажуть, що незаконною схемою скористалося понад 300 ухилянтів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Допомагали підозрюваному троє інших працівників територіального центру. За інформацією слідства, вони ставили на облік чоловіків, надавали підроблені медичні документи для проходження військово-лікарської комісії та звільняли від служби.
У бюро розслідувань кажуть, що протягом останніх двох років такими незаконними послугами скористалися понад 300 чоловікам. Свою допомогу працівники ТЦК оцінювали у 2 000-3 000 доларів з людини.
Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усіх причетних до незаконної схеми осіб. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі викрили працівника ТЦК, який допомагав чоловікам уникати служби в українському війську. Незаконною діяльністю він займався разом зі своїм братом. За допомогу він брав з ухилянтів від 7 до 10 тисяч доларів. За таку діяльність чоловіка можуть покарати штрафом або ув’язнити на термін до 5 років.
Наприкінці листопада ЗМІ повідомляли, скільки чоловіків втекли з України, аби не бути призваним до армії. Зокрема, незаконно перетнули кордон майже 20 тисяч ухилянтів. Спробували виїхати ще понад 21 тис. осіб, однак вони були затримані.