Росію "переграли" в Україні: Путін поскаржився військовим на дії Заходу (відео)

Російський президент заявив, що 2014 року Росії довелося втрутитися в ситуацію в Україні нібито для того, щоб "захистити людей".

Президент Росії Володимир Путін поскаржився, що Захід переграв Росію в Україні після його першого вторгнення в країну в 2014 році. Про це він заявив у вівторок, 19 грудня, під час розширеного засідання колегії Міноборони Росії в Національному центрі управління обороною в Москві, пише Newsweek.

Як зазначає видання, Путін наголосив, що після 2014 року, коли Росія анексувала Крим в України, Захід не виконав другі Мінські угоди й одразу ж почав віртуальну війну.

"У цьому сенсі, якщо можна так сказати, вони нас переграли", — зауважив Путін.

Він додав, що Заходу сподобалося спостерігати за тим, що відбувається.

"Ми нічого не робили, але поступово нам довелося втрутитися, щоб захистити людей, щоб їх там усіх не винищили. Ось що і почало відбуватися", — пояснив російський лідер події 2014 року.

Мінські угоди

Мінські угоди були підписані у 2014 і 2015 роках і були спрямовані, за інформацією Newsweek, на те, щоб покласти край сепаратистській війні на сході України.

Мінські угоди-2, ухвалені після того, як перші домовленості швидко розвалилися, передбачали припинення вогню під контролем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і закликали до відведення важких озброєнь із лінії зіткнення.

Україна тоді звинуватила Росію в нездатності вивести свої війська з двох спірних регіонів — Донецької та Луганської областей. Однак Росія відкинула це звинувачення, заявивши, що "їх там немає".

У вівторок, 19 грудня, Newsweek зв'язався з Міністерством закордонних справ Росії для отримання коментарів з цього приводу. Поки відповіді не було.

Нагадаємо, раніше на розширеному засіданні колегії Міноборони Путін заявив, що Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у рамках так званої "СВО". Він додав, що зараз російські війська нібито володіють ініціативою.