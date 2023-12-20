Представники ЖЕКів та ОСББ: у ЗСУ озвучили повний список тих, хто може вручати повістки

За словами представника командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, громадяни, які зіткнулися з порушенням прав з боку представників ТЦК, повинні звернутися в поліцію або на гарячу лінію Міністерства оборони.

Вручати повістки в ТЦК можуть представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови та представники громад. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Які способи вручення повісток є законними

Відповідно до закону, повістки військовозобов'язаним можуть вручати такі особи:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП);

керівники підприємств усіх форм власності;

представники ЖЕКів та ОСББ;

селищні голови, старости та представники територіальних громад.

Повістка має бути вручена особисто в руки військовозобов'язаному. У разі відсутності військовозобов'язаного за місцем проживання, повістку можна вручити одному з членів його сім'ї або сусідові, однак не це зобов'язує громадянина прийти до ТЦК.

Чи законні вкидання повісток у поштові скриньки або двері квартир

Вкидання повісток у поштові скриньки або всовування цих повісток у двері квартир не є законним способом вручення повісток. Такі повістки не мають юридичної сили і військовозобов'язаний не зобов'язаний виконувати їхні вимоги.

Чому представники ТЦК іноді застосовують силу або ломляться в будинки військовозобов'язаних

Згідно із заявою представника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, у більшості випадків такі ситуації пов'язані з тим, що військовозобов'язані намагаються уникнути мобілізації.

"Якщо ви зіткнулися з порушенням ваших прав з боку представників ТЦК, ви можете звернутися в поліцію або на гарячу лінію Міністерства оборони. Усі такі випадки фіксуються і розслідуються", — заявив Фітьо.

Як законослухняна людина може захистити себе в такій ситуації

Фітьо зазначив, що в Україні діє режим воєнного стану. Усім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, що засвідчують щонайменше їхню особу. А якщо є військово-обліковий документ, питання до військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років узагалі будуть відсутні.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Фітьо заявив, що в лікарнях роздавати повістки військовозобов'язаним було б дивно, а ось у спортзалах можна, якщо тільки власники не проти.

Крім того, за словами Фітьо, українські громадяни, які підлягають мобілізації, мають самостійно дбати про отримання відстрочки. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують наявність трьох і більше дітей, догляд за батьками або інші обставини.