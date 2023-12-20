В Авдіївці залишаються понад 1200 людей: чому мирні жителі бояться евакуації, — Барабаш

За словами очільника МВА, коли ворог бачить дим із труб над будинками у місті, він розуміє, що там є скупчення людей, і починає наносити удари керованими авіабомбами або із ствольної артилерії.

Станом на ранок 20 грудня в Авдіївці залишаються 1220 місцевих мешканців, які категорично відмовляються виїжджати. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він підкреслив, що ситуація у місті щодня погіршується, а з 18 грудня через щільні обстріли російських окупантів взагалі довелося відкласти евакуацію. Барабаш пояснює, чому мешканці Авдіївки не хочуть покидати небезпечне місто

"Найголовніше питання — безпека. Більшість з тих людей, з якими я спілкувався, дійсно бояться їхати, їх лякає дорога. Всі між собою спілкуються, і от такі речі, як було позавчора (18 грудня. — Ред.), спрацьовують нам у мінус в контексті вмовляння залишити місто", — розповів він.

За словами Барабаша, такі ситуації дуже заважають. Складно людей вмовляти, підкреслює очільник МВА, коли вони ніби вже зібралися, а їм кажуть, мовляв, "вибачте, ми не зможемо вас вивезти, бо сьогодні дуже гаряче".

Чергова евакуація запланована на середу, 20 грудня.

"Відверто кажучи, з тих людей, які були готові їхати позавчора, троє відмовилися. Отже, вчора ми вивезли замість вісьмох п’ятьох осіб", — зауважує Барабаш.

За інформацією очільника адміністрації, більшість людей весь час перебувають у підвалах будинків, гріються зазвичай буржуйками, в яких палять дрова. Проте, за словами Барабаша, коли ворог бачить дим із труб, він розуміє, що у тому місці скупчення людей.

"Тож вони (окупанти. — Ред.) навмисно запускають безпілотники для перевірки, а потім завдають удар по цивільних керованими авіабомбами або обстрілюють ствольною артилерією. При цьому вони розуміють, що б'ють суто по цивільних", — підкреслив голова Авдіївської МВА.

І додає, що все ж таки за останні два місяці з Авдіївки вдалося вивезти близько 370 людей.

Російські окупаційні війська прагнуть перерізати "дорогу життя", яка веде до Авдіївки Донецької області. Про це повідомив військовослужбовець першого загону центру спецпризначення "Омега" з позивним "Зигзаг".