ЗСУ знищили САУ "Гіацинт-С" і майже 500 окупантів на Таврійському напрямку, — Тарнавський

За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, загалом було знищено 25 одиниць військової техніки окупантів, а ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено.

На Таврійському напрямку українські військові успішно ліквідували чотири танки, самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С" і тринадцять бойових броньованих машин, включно з БТР-82. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Крім того, ЗСУ ліквідували дві артилерійські системи і чотири транспортні засоби противника. Загальна кількість знищеної військової техніки окупантів склала 25 одиниць. Крім того, ще 10 одиниць техніки ворожих сил було пошкоджено.

Тарнавський наголосив, що окупанти збільшили інтенсивність артилерійських обстрілів, проте українська артилерія ефективно контраргументує, надаючи ґвалтівникам із Росії заслужену відплату й успішно усуваючи їх.

Згідно з його висловлюванням, в операційній зоні ЗСУВ "Таврія" за останні 24 години російська армія провела п'ять авіаційних ударів, брала участь у 60 бойових зіткненнях і здійснила 981 артилерійський обстріл.

Загальні втрати РФ у живій силі на цьому напрямку за минулу добу становили 461 особу.

Пост Тарнавського

Нагадуємо, у ніч із 12 на 13 грудня ЗС РФ атакували Україну ракетами "Іскандер" і С-400. В Офісі президент Зеленського пояснили, що знають, по яких цілях б'є ворог. Тим часом російські хакери заявили, що шкодять українцям ще й на цифровому фронті: стверджують, зламали систему мобільного оператора "Київстар".