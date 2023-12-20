Потужна детонація: "Птахи Мадяра" вполювали російський Т-80БВМ в районі Кринок (відео)

Важку бронетехніку аеророзвідники зафіксували поблизу лісу на лівому березі Херсонщини, де й відбулося знищення.

Російський Т-80БВМ рухався у бік Кринок, але був знищений FPV-дроном. Український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді на псевдо "Мадяр" в Telegram-каналі повідомив подробиці.

На відео можна побачити, що в танк влучили. Згодом відбулася детонація боєкомплекту важкої бронетехніки. Окрім цього, підрозділ ліквідував й іншу техніку. Загалом було знищено десятки окупантів.

Журналіст Юрій Бутусов зазначив у Telegram, що знищено Т-80БВМ. Танк окупанти переправляли в район Кринок на лівобережжі Херсонщини. В одному з місцевих лісів танк був вистежений українською розвідкою, а потім знищений з подальшою детонацією.

Знищення танків військ РФ

Українській танк Т-64БВ, як повідомив танковий історик Андрій Тарасенко, зійшовся в дуелі з російським Т-72Б3. Екіпаж зміг успішно ліквідувати російський танк, у якого вигорів боєкомплект. Танк влучним пострілом знищив ворожий Т-72. Таку дуель фахівець назвав рідкістю.

Оператори БПЛА 14 грудня ювелірно знищили танк російських окупантів. Безпілотник, який успішно залетів у люк російської важкої техніки, був придбаний на кошти українців, розповів волонтер Сергій Стерненко.

Пілоти підрозділу "VORON 100" 1 грудня ефектно знищили російські танки. Знищення важкої бронетехніки відбулося на сході України. Завдяки БПЛА були уражені одразу два ворожих танки. Бійці пообіцяли й надалі знищувати техніку окупантів.

Нагадаємо, українська БМП M2 Bradley витримала удар ПТРК в боях за Авдіївку. Екіпаж техніки американського виробництва відбивав атаки російських окупантів біля Степового. Попри удар протитанкового засобу військові змогли самостійно покинути поле бою.