Представникам ЖЕКів заборонять видавати повістки: хто цим займатиметься

Народна депутатка Мар'яна Безугла переконана, що повістки мають право вручати лише офіційні представники ТЦК та СП, поліція та роботодавці на підприємствах.

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що повістки військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати представники ЖЕКів, ОСББ, сільські голови та представники громад. Проте народна депутатка від фракції "Слуга народу" та заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла вважає, що вони не можуть цим займатися. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Мар'яна Безугла переконана, що під час воєнного стану та загальної мобілізації повістки можуть вручити лише офіційні представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), правоохоронці та роботодавці на підприємствах.

"Все. Ніяких місцевих в спортивних костюмах. Наразі окремо прописали це в законопроєкті", — сказала народна депутатка.

Хто може вручати повістки в Україні

Представник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що згідно з законодавством, військовозобов'язаним чоловікам повістки можуть вручати представники ТЦК та СП, керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови, старости та представники територіальних громад.

З його слів, повістка повинна бути вручена особисто в руки громадяни. В разі відсутності чоловіка за місцем проживання, документ можуть вручити одному з членів його сім'ї або сусідові, проте в такому разі громадянину не обов'язково йти до військкомату.

Нагадаємо, Володимир Фітьо заявив, що наразі в Україні не мобілізують 18-річних чоловіків, проте вони повинні стати на військовий облік з 17 років. Він наголосив, що 18-річним хлопцям можуть видати повістку, але це ще не означає, що їх відправлять на фронт.

Також Фітьо повідомив, що військовозобов'язані чоловіки, які мають відстрочку від призову, повинні самостійно підтвердити це право. Для цього вони повинні звернутися до ТЦК та СП.