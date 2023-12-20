У Криму уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ, — росЗМІ

За інформацією російських медіа, у ніч на 20 грудня вибухи лунали у двох районах окупованого півострова. Журналісти стверджують про атаку безпілотниками та ракетами Storm Shadow.

Російські журналісти повідомляють про ураження Центру космічного зв’язку Повітряно-космічних сил РФ у Криму внаслідок нічної атаки. Про це пише ASTRA посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що у ніч на 20 грудня тимчасово окупований півострів був атакований двічі. Перший удар начебто відбувався близько 4 години ранку в Алушті.

Фото: Скріншот

Журналісти пишуть, щонайменше три влучання було по території військової частини пункту управління ФСБ Росії. Військовий об’єкт атакували безпілотники. Повідомляється, що один окупант поранений та пошкоджена антена супутникового зв’язку.

Ще одна атака, за інформацією ЗМІ, відбулася близько 5 години ранку по Центру дальнього космічного зв'язку, який знаходиться у Вітіне Сакського району.

Фото: Скріншот

Російські журналісти стверджують, що об’єкт був атакований ракетами Storm Shadow. Тут нібито було два влучання та пошкоджено одиницю військової техніки. Постраждалих внаслідок цієї атаки не було.

Також про вибухи у Криму писав Telegram-канал "Крымский ветер". Вони повідомляли про один вибух у районі Євпаторії та чотири вибухи у районі Красноперекопська.

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Зазначається, що раніше на місці Центру дальнього космічного зв'язку РФ був науковий центр при Національному космічному агенстві України. Втім після окупація Криму Росія сформувала на базі центру військову частину.

Telegram-канал "Крымский ветер" повідомляє, що окупанти обладнали центр російською командно-вимірювальною системою "Фазан МТС" з радіусом дії від 100 до 40 000 кілометрів.

Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, 19 грудня російські медіа повідомляли, що на пляжі Севастополя місцеві мешканці виявили безпілотний апарат невідомого походження. Він мав пошкоджені крила, втім корпус був майже збережений.

Також 9 грудня глава Міноборони Рустем Умєров заявляв, що Україна готує напрацювання на наступний рік, завдяки яким окупанти покинуть назавжди тимчасово окупований півострів.