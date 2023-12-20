Подвійна гра: Китай підтримує ворожі сторони громадянської війни у Мʼянмі

Пекін однією рукою допомагає ополченцям, які воюють проти хунти, а іншою – допомагає хунті й проводить з нею спільні навчання.

Після приходу хунти до влади Мʼянми Китай її підтримав. Переворот викликав криваву громадянську війну, яку Пекін так само підживлює. Про це повідомляє The Economist.

Офіційно КНР засудила західні санкції проти армії Мʼянми. Тому вільно продавав зброю хунті, яка стала найбільшим покупцем китайських зразків. Проте зараз схоже, що Китай змінив свою позицію. Етнічні ополченці "Альянс трьох братерств" здійснив великий наступ на півночі Мʼянми. Заявляється, що вони мають звʼязки з Китаєм.

Альянс швидко став "головним болем" для хунти. Вони вже захопили близько 200 баз й чотири пункти пропуски на кордоні з Китаєм, які є життєво важливими торговельними шляхами. Захоплені успіхом Альянс поширив бойові дії на дві третини території Мʼянми. Сотні тисяч людей перемістились після початку операції 1027 27 жовтня.

Економічн коридори, які контролюють ополченці Фото: The Economist

У листопаді почалися звучати чутки, що Китай змінив сторону конфлікту й дні хунти полічені. Проте Пекін провів спільні військово-морські навчання з хунтою, щоб заспокоїти антикитайські настрої. 14 грудня Китай оголосив про тимчасове припинення вогню між армією та етнічними ополченцями.

Дії КНР називають корисливим та суперечливим підходом. Дисонанс полягає ще й в тому, що у довгостроковій перспективі Китай хоче запобігти повороту Мʼянми в бік прозахідної демократії, а у короткостроковій він турбується про безпеку. Хоча Індія та Росія також ведуть справи з хунтою, Китай має найглибші економічні зв’язки з М’янмою.

Етнічні армії не є простими китайськими помічниками. Вони просувають власні інтереси, зокрема завойовуючи територію, водночас приєднуючись до інших менш дружніх до Китаю груп, таких як дедалі добре організована продемократична фракція М’янми. З іншого боку Китай продовжує співпрацю з хунтою. Така політика, ймовірно, погіршує ситуацію в Мʼянмі з 50 млн людей населення.

Нагадаємо, 9 листопада флот РФ провів військові навчання із силами Мʼянми. Москва хоче продавати техніку хунті.

8 березня ЗМІ писали, що в Мʼянмі засудили журналіста до 20 років вʼязниці за репортаж про циклон.