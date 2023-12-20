Італійські зброярі надумали модернізувати Leopard 1A5: хто виявився замовником

У перспективі перші "Леопарди" можуть бути оснащені баштою HITFACT Mk II. Це досить просунутий модуль із сучасними приладами управління вогнем і можливістю встановлення різного озброєння.

Італійська збройова компанія Leonardo вирішила провести модернізацію танків Leopard 1A5GR. Як розповіли 20 грудня оглядачі Defence 24, замовниками виявилися Збройні сили Греції, які володіють парком таких машин у 500 одиниць.

Про те, що саме побажали поліпшити у своїх танках грецькі військові, не уточнюється, проте польські експерти пригадали аналогічний випадок, коли компанія Leonardo модернізували такі ж Leopard 1A5 тільки для Бразилії. Зокрема, італійські фахівці замінили у машин оригінальні башти Leopard 1A5BR на систему HITFACT Mk II, яка використовується на колісних машинах вогневої підтримки Centauro 2.

Цікаво, що башта HITFACT Mk II являє собою досить просунутий модуль із сучасними приладами управління вогнем і можливістю встановлення різних озброєнь. Причому виріб має універсальність, оскільки може бути встановлений на сучасні гусеничні та колісні платформи різних типів.

Бойове відділення HITFACT на шасі Patria AMV

Існує також імовірність того, що грецьким збройним силам було запропоновано вужчий спектр модернізації, що охоплює тільки систему управління вогнем і підвищення рівня ситуаційної обізнаності екіпажу. Оглядачі зазначили, що, можливо, грекам знадобилася заміна багатьох старих компонентів на новіші аналоги, щоб зберегти хоча б частину свого парку в робочому стані в умовах, коли більшість запчастин для Leopard 1 йде в Україну.

"Однак встановлення нової баштової системи буде дуже дорогою операцією і мало що дасть для розв'язання проблеми недостатнього рівня захисту Leopard 1 і нестачі необхідних запасних частин для різних систем машини", — підкреслили експерти.

Альтернативою може стати закупівля нових танків, наприклад, тих же Leopards 2A6, або ж модернізація частини парку старих танків і замовлення меншої кількості нових машин.

На закінчення оглядачі звернули увагу, що італійська Leonardo не перша компанія, яка запропонувала провести модернізацію. Подібну пропозицію грецька армія отримала від бельгійської компанією John Cockerill. Бельгійські фахівці, своєю чергою, запропонували замінити стандартну башту Leopard 1A5 на систему Cockerill 3105, однак угода так і не відбулася, оскільки для встановлення нової башти необхідні значні доопрацювання корпусу машини. А це, своєю чергою, проблематично, оскільки більша частина запчастин до перших "Леопардів" попрямувала в Україну.

Раніше повідомлялося, що українські інженери працюють над тим, щоб поліпшити передані ЗСУ танки Leopard 1A5. Зокрема зброярі займуться найвразливішим місцем "Леопарда" — слабким бронюванням.