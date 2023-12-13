"Не без нюансів": танкісти ЗСУ про різницю між Т-64 та Leopard 1 на полі бою (відео)

Танкісти зазначають, що деякі підрозділи вже застосовували Leopard 1A5 в бою й уражали на відстані понад 3000 метрів.

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Західні країни вже передали десятки танків Leopard 1. Танкісти, які раніше служили на Т-64 розказали про різницю з німецьким танком. Про це йдеться в репортажі АрміїInform.

Танк Leopard 1A5 під час репортажу журналістів проходив "пристрілку" на відстані в один кілометр. Німецька машина оснащена 105-мм гарматою й демонструє високу точність. За словами бійця Артема, Leopard 1A5 має багато автоматизованих систем, тому треба опановувати танки.

"Ці танки вже застосовувалися на дистанціях понад три тисячі метрів, з влучними ударами, без жодних зауважень", — каже український танкіст.

При цьому військовий, який був раніше на Т-64, розповів про різницю між українським та німецьким виробом. У Leopard гарна оптика й краща система керування вогню, але в Т-64 краще бронювання й за розмірами він менший. Командир танкової роти Микола каже, що побратими з іншого підрозділу вже влучно застосовували танки по ворогу на відстані 3600 метрів.

"Він вищий на пів метра, з більшої відстані його буде помітно. А так танк є танк", — продовжує член екіпажу Leopard.

Нагадаємо, 5 грудня ЗМІ повідомили, що українські Leopard 1A5 модернізують динамічним захистом.

1 грудня військовий оглядач Олександр Коваленко назвав ключові недоліки танків Leopard 1.