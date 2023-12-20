Для відправки в сектор Гази: єменські хусити проводять загальну мобілізацію, — ЗМІ

За словами члена політбюро "Ансар Алла" Хузама аль-Асада, "десятки тисяч" молодих людей нібито добровільно почали підготовку до бойових дій на боці бойовиків ХАМАСу.

На півночі Ємену відбувається загальна мобілізація з метою підготовки до участі у військових діях у секторі Гази на боці терористичної організації ХАМАС. Про це сказав член політбюро "Ансар Алла" (хусити) Хузам аль-Асад російському виданню "РИА Новости".

Хузам аль-Асад заявив, що мобілізація стартувала в усіх провінціях. За його словами, у тренувальних таборах уже добровільно навчаються "десятки тисяч" молодих людей, кілька груп уже завершили тренування.

Представник хуситів зазначив, що метою мобілізації є підтримка населення в секторі Гази, яке "зазнає геноциду".

Він підкреслив, що єменські хусити готові приєднатися до бойових дій, якщо "будуть умови і можливості". Аль-Асад не уточнив, як саме мобілізовані мають намір потрапити в зону конфлікту.

Нагадаємо, у листопаді лідер руху хуситів Абдул Малік аль-Хуті пригрозив атакувати ізраїльські кораблі в Червоному морі, особливо в районі Баб-ель-Мандеба. За даними аналітиків, у угруповання є можливість здійснювати такі атаки, оскільки сили Корпусу вартових ісламської революції надали кошти для цього.

У відповідь на атаки хуситів у Червоному морі міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian. Багатонаціональна безпекова ініціатива під егідою Об'єднаних морських сил має на меті забезпечити свободу судноплавства в Червоному морі.