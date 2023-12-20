"Найголовніше — кількість": ЗСУ стримують атаки ЗС РФ у районі Авдіївки дронами (відео)

За словами українського захисника, навіть йому страшно дивитися на рівень втрат противника. Росіяни ходять по трупах своїх військових, але бояться не виконати наказ.

Російські окупанти не припиняють атаки в районі Авдіївки Донецької області. Їх не зупиняє навіть факт великих втрат на цьому напрямку. Про це йдеться в матеріалі DW від 20 грудня.

Українські військові в цей час стримують "м'ясні" штурми противника і не дають їм просунутися вперед. Представники ЗСУ підтверджують, що втрат в окупантів справді багато й інколи на це навіть їм страшно дивитися.

"Навіть нам страшно дивитися на все це. Дивишся зверху, а все навколо всіяне трупами. Вони прямо йдуть по трупах своїх солдатів, прикидаються трупами, але ми все одно їх знаходимо. Я не знаю, що в них у голові. Напевно, їм дуже страшно не виконати наказ", — каже український військовий із позивним "Д2".

До слова, у сюжеті зазначають, що ЗСУ стримують штурми супротивника біля Авдіївки за допомогою безпілотників, однак іноді це дається складно, адже російські війська користуються глушилками, унаслідок чого пропадає зв'язок.

Кореспондент Нік Конноллі прибув на одну з позицій українських захисників, де розповів, що на його очах бійці ЗСУ втратили контроль над дроном через дії ЗС РФ. Також на використання цього виду озброєння може впливати погода.

У нинішній війні безпілотники повністю змінили хід подій, продовжують журналісти. Вони паралізують танки, які до цього тривалий час вважалися головним ключем до перемоги. Порівняно недорогий дрон може знищити танк вартістю в мільйон доларів.

"Найголовніше в дронах — це їхня кількість. Якщо є достатньо дронів, то є і достатня кількість спроб вразити ціль", — підсумував український військовий.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що речник ЗСУ пояснив дії мобілізованих росіян у районі Авдіївки. За словами Олександра Штупуна, навіть два-три тижні в умовах інтенсивної війни дають певний бойовий досвід, який використовують окупанти для виживання.