"Атеш" проник на територію командного пункту ЗС РФ у Криму: що дізналися (фото, відео)

Російські окупанти передислокували на нове місце декілька одиниць військової техніки. Ворог намагається поповнити втрати угрупування, яке зосереджене на півдні України, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля проникло на територію колишнього складу боєприпасів Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованому селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" повторно зафіксував розміщення російських військ у Новоозерному", — йдеться у повідомленні.

Агенти підпілля повторно пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у Новоозерному, в результаті було розкрито новий командний пункт російських військових. Про це свідчать розміщена командно-штабна машина та безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах.

Також партизани з'ясували, що за останні декілька днів ворог передислокував сюди кілька одиниць військової техніки для того, аби поповнити втрати угрупування, яке зосереджене на півдні України.

Координати об'єкта — 45.373470, 33.104246.

У підпіллі закликали громадян повідомляти партизанам про розташування військової техніки ЗС РФ.

Нагадаємо, 20 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили про виявлення нової бази російських військових у Джанкої в тимчасово окупованому Криму. У підпіллі наголосили, що ворог розміщує техніку в гаражному кооперативі на околиці міста.

18 грудня партизани зафіксували переміщення техніки ЗС РФ та особового складу з тимчасово окупованого Криму до лінії фронту. Перекидання військових відбувається через значні втрати у ворога.