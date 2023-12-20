"Початок Третьої світової": у Словаччині пояснили, чому заблокують Україні шлях до НАТО (відео)

Для Словаччини не буде проблемою, якщо Україна стане членом Європейського Союзу. Для цього країна повинна виконати всі умови, зазначив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав вступ України в НАТО початком Третьої світової війни. Про це повідомило видання Borba з посиланням на Infovojna.

З його слів, для Словаччини проблема, якщо йдеться про членство України в Альянсі. Він наголосив, що віритиме, що цього ніколи не станеться. Зокрема, він використовуватиме право накласти вето на це рішення, поки матиме можливість впливати на словацьку політичну сцену.

"Тож не дивно, партія, яка є більшістю в уряді Словаччини, не погодиться на членство України в НАТО, бо це було б початком Третьої світової війни. Я вірю, що цього ніколи не станеться", — сказав Роберт Фіцо.

Проте він наголосив, що для країни не буде проблемою, якщо Україна стане членом Євросоюзу. Проте для фактичного вступу в ЄС "пройдуть роки" і, на його думку, наразі Україна "до цього не готова".

"Ще перед парламентськими виборами я говорив: якщо ЄС хоче прийняти Україну, для нас це не проблема, але вона має виконати всі умови", — додав прем'єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, 20 грудня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що для Варшави важливе майбутнє ймовірне членство України в ЄС та НАТО. Він зазначив, що таке рішення важливе з точки зору безпеки. Крім цього, Альянс зможе отримати чергового сильного військового партнера, який має великий досвід.

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є найкращою гарантією безпеки. З його слів, країну не запрошували в Альянс, а сигнали щодо часткової участі є "маячнею". Крім цього, йому важко уявити, як це "часткове" членство країни в оборонному союзі.