"Україна стане членом НАТО": що сказали Байден і Зеленський за підсумками переговорів (відео)

Президент Володимир Зеленський сказав, що Сили оборони звільнили вже 50% усіх захоплених РФ територій, ліквідували 20 тисяч "вагнерівців". Крім того, економіка України зросла на 5%. Байден сказав, що США хочуть, щоб Україна перемогла у війні.

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Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден провели спільну пресконференцію за підсумками переговорів у Вашингтоні. Фокус розібрався, що сказали політики про війну з Росією, співпрацю між Україною і США, а також про військову допомогу.

Виступ Джо Байдена

Першим виступив американський лідер. За його словами, коли російські війська почали повномасштабне вторгнення, багато хто думав, що Україна не протримається. Однак український народ зміг вистояти.

"Україна переможе в цій війні. Вона залишиться гордою. Але для цього їй потрібна наша підтримка", — сказав Байден.

Американський президент сказав, що Штати виділять Україні 200 млн доларів, щоб підтримати засоби ППО. Однак без додаткового фінансування можливості Білого дому скоро вичерпаються. Байден зазначив, що в Кремлі зраділи, коли "республіканці в Конгресі" проголосували проти виділення Україні додаткових грошей на військову допомогу.

Також президент США сказав, що якщо Росія переможе, що багато диктаторів у світі відчують, що можуть реалізувати свої амбіції за рахунок війни. Щоб цього не сталося, глава Білого дому готовий піти на компроміс із Республіканською партією в питанні про міграцію. Також Байден звернувся до Конгресу для отримання грошей для допомоги Ізраїлю.

Виступ Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна бореться за свободу і незалежність. Майже 2 роки країна перебуває у стані найсерйознішої війни після Другої світової. Кремль поки що не здобув жодної перемоги. Поки бореться український народ, інші країни Європи перебувають у безпеці.

"Ми повинні всі протистояти російській агресії. Ми вже досягли серйозних успіхів", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Сили оборони звільнили вже 50% усіх захоплених Росією територій з 24 лютого 2022 року. Крім того, Україна відновлює економіку, її показники зросли на 5%.

Президент також сказав, що Україна вже змогла перемогти російський флот у Чорному морі, а також скоро зможе перемогти в повітрі. Він подякував Байдену за новий пакет військової допомоги. Крім того, Зеленський зустрівся з представниками американської військової промисловості та провів консультації про співпрацю.

Зеленський сказав, що дві третини виділених американцями грошей для України залишаються у Штатах. Крім того, Україна виконала практично всі рекомендації від ЄС, що дозволяє їй почати переговори про вступ до цього союзу.

Пресконференція Байдена і Зеленського: відповіді на запитання

Байден сказав, що Росія зазнала невдачі, розпочавши війну проти України. Він заявив, що Київ тепер може постачати українське зерно Чорним морем. Понад 50 країн допомогли українському народу домогтися цього. Потрібно зробити все, щоб Москва зазнала подальшої поразки.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує ліквідовувати найманців ПВК "Вагнер", які діють у багатьох країнах світу. Вона вже ліквідувала 20 тисяч найманців. Крім того, Росія більше не може захоплювати нові українські території. У Києва є план на 2024 рік, однак президент поки що не може поділитися всіма його подробицями.

Президент України сказав, що немислимо, щоб країна відмовилася від своїх територій.

"Тут наші люди, наші родини. Це частина українського суспільства. Ми говоримо про людей. Їх катують, їх ґвалтують, їх убивають. Нам що, відмовитися від свого народу?" — запитав Зеленський.

Володимир Зеленський про поступки РФ

Байден заявив, що Вашингтон хоче, щоб Україна перемогла у війні з РФ. Вона має бути незалежною і сильною країною, здатною захистити себе. Існує двопартійна міцна підтримка, хоча і є певна кількість республіканців, які скептично ставляться до цього. Глава Білого дому вважає, що вони не говорять від імені більшості членів партії.

Зеленський сказав, що багато говорив із членами як Республіканської, так і Демократичної партій США. Усі вони гарантували свою підтримку. Україна не залишиться самотньою перед обличчям стратегічної загрози з боку РФ.

Байден сказав, що пишається силою і міцністю НАТО. Президент РФ Володимир Путін хотів домогтися фрагментації Альянсу, проте тепер до нього вступила Фінляндія. Зараз потрібно зробити все, щоб Україна перемогла у війні. Було взято довгострокові зобов'язання щодо підтримки України.

"Як ми говорили у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО. Але ми повинні переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським і лідерами групи G7 про необхідність довгострокової допомоги українській обороні", — сказав він.

Байден про членство України в НАТО

Після цього пресконференція Байдена і Зеленського завершилася.

Пресконференція президента України Володимира Зеленського та США Джо Байдена

Нагадаємо, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США. Лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер розповів, як пройшла зустріч. За його словами, зустріч Зеленського з американськими законодавцями була "дуже потужною". Український лідер "дуже детально окреслив", чого потребує Україна і як США можуть допомогти в захисті від РФ.