Замість мобілізації: як РФ набиратиме чоловіків для війни в Україні

Контракт дозволяє Росії не мобілізувати громадян "великими хвилями". Росіяни, які йшли на війну з патріотичних міркувань, закінчилися, розповіла журналістка Фаріда Рустамова.

Російська Федерація планує набрати близько 400 тисяч контрактників для відправки на фронт в Україну у 2024 році. Про це йдеться у "Пояснювальній записці" журналістки Фаріди Рустамової, яка посилається на близькі до російської влади джерела.

Її співрозмовники зазначили, що регіони РФ отримали план щодо контрактників на наступний рік, який буде приблизно таким, як і цього року.

"З весни 2023 в російських регіонах розгорнулася масштабна інформаційна кампанія з реклами контрактної служби в армії. Головне, чим приваблюють людей на війну — гроші", — сказала журналістка.

Вона зазначила, що середня зарплата у РФ близько 70 тисяч рублів, тоді як щомісячний оклад контрактника починається з 204 тисяч рублів. Крім цього, є премії за участь у наступальних діях, захоплення військової техніки. Військовослужбовці отримують одноразову виплату в розмірі 195 тисяч рублів за укладання контракту, також доплати роблять деякі регіони, зокрема Московська область.

План РФ щодо контрактників у 2023 році

Згідно з заявами офіційних осіб РФ, у 2023 році країна перевиконала план щодо контрактників. За словами Сергія Шойгу від 19 грудня, з початку року на службу прийшло 490 тисяч контрактників та добровольців. Зокрема, військові, що підписали контракт, повинні воювати до формального закінчення війни, а добровольці можуть виїхати з фронту після закінчення терміну служби. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв повідомив, що на частку добровольців припадає близько 21%, тому контракт уклали близько 387 тисяч осіб.

Чи виконає Росія план щодо контрактників у 2024 році

Джерела журналістки зазначили, що наступного року Росії буде важче виконати план щодо набору контрактників, ніж цьогоріч.

"Люди, які з патріотичних міркувань йшли на війну, скінчилися", — повідомив співрозмовник.

Інший співрозмовник наголосив, що попри дефіцит робочої сили у РФ план щодо контрактників буде виконано, зокрема за допомогою "більш адресної агітації". З його слів, можуть набрати громадян, що не платять аліменти, вони "зможуть віддати борг Батьківщині та сплачувати аліменти".

Журналістка розповіла, що контракт дозволяє владі не мобілізувати громадян "великими хвилями". Проте за даними джерела, місцева влада віддала б перевагу мобілізації, оскільки це "простіше".

"Але коли хтось із губернаторів намагається нагору передати, що давайте, може, ще одну мобілізацію, звучить жорстка відмова. Тільки контракт", — додав співрозмовник.

Нагадаємо, 14 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що не планується проведення другої хвилі мобілізації. З його слів, до кінця року РФ набере достатню кількість добровольців.

19 грудня голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що на війну проти України Кремль відправив понад чотири тисячі студентів у 2023 році. Він наголосив, що вони нібито добровільно взяти академвідпустку та виконують бойові завдання.