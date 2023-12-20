Гуркіт чутно за декілька кілометрів: БПЛА атакував Підмосков'я, — ЗМІ (відео)

Екстрені служби оточили місце, де упав безпілотний літальний апарат. На дорозі утворилася затора, жителі не могли проїхати додому, розповіли в ЗМІ.

Ввечері 20 грудня безпілотний літальний апарат атакував Московську область. Про це повідомило видання Shot.

"Безпілотник впав у районі Краснопресненського ставка у підмосковному Наро-Фомінську", — йдеться у повідомленні.

ЗМІ з посиланням на місцевих жителів заявили, що гуркіт було чутно за декілька кілометрів від місця події. Уламки дрона впали поруч із проїжджою частиною, було перекрито Магістральну вулицю.

"На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила", — розповіли журналісти.

У місцевому виданні "Бизби Наро-Фоминск" повідомили, що місце, де упав дрон, оточили, там працюють екстрені служби. В результаті цього на дорозі утворилася величезна затора, жителі не могли проїхати додому.

Затора у Наро-Фомінську

Зазначимо, що на момент виходу публікації місцева влада не прокоментувала атаку БПЛА.

БПЛА атакували Бєлгородську область

Близько 21:00 мск 20 грудня БПЛА атакували Бєлгородську область. За інформацією Міністерства оборони Російської Федерації, протиповітряна оборона нібито знищила дрон.

"20 грудня в районі 21.00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Бєлгородською областю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 14 грудня БПЛА у росЗМІ повідомили про нібито знищення безпілотників, які намагалися атакувати декілька військових частин у Підмосков’ї. За даними журналістів, однією з цілей могла стати Володарська нафтобаза у Раменському районі Московської області.

29 листопада мер Москви Сергій Собянін заявив, що БПЛА атакував Подольськ Московської області. З його слів, ППО нібито відбили атаку дрона, який летів на Москву.