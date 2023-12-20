"Непроста дискусія": в РНБО відреагували на мобілізацію ще 500 тисяч українців (відео)

За словами Олексія Данілова, необхідно правильно підійти до питання призову, щоб не було явищ, коли одні на дорогих курортах, а інші в окопі. Це стосується і представників влади.

Україні необхідно більше людей на полі бою, проте насамперед президент Володимир Зеленський наполягає на справедливості в цьому питанні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі телемарафону 20 грудня.

За його словами, на останніх Ставках верховного головнокомандувача регулярно порушувалося питання того, що потрібно мобілізувати певну кількість громадян, які захищатимуть країну. Цифра в 500 тисяч, яку назвав глава держави, має бути реалізована не в короткостроковій перспективі, а головне — враховувати моменти справедливості.

"Президент нашої країни говорить про справедливість для того, щоб у нас не було явищ, коли одні захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах. Включаючи представників влади. У цьому випадку 100% на тому, на чому наполягає президент — це справедливість", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО заявив, що в Міністерстві оборони та в Генеральному штабі ЗСУ пропонують своє бачення того, як планують проводити мобілізаційні процеси, однак у будь-якому разі, остаточне рішення буде за народними депутатами Верховної Ради.

"Непроста дискусія. Цифри, які називають сьогодні, дійсно потрібні, на думку наших військових. Проте йдеться не про ситуацію "сьогодні — не сьогодні", а про те, що за певний період часу, скоріш за все, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни", — підсумував Олексій Данілов.

Дивитися з: 1:20

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявляв, що головком ЗСУ закликав посилити мобілізацію в країні та призвати додаткові 450-500 тисяч осіб. Глава держави хотів би почути від військового керівництва країни більше аргументів на користь додаткового залучення сил на фронт, адже це насамперед питання життів, справедливості та фінансів.