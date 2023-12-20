Під Авдіївкою ЗС РФ просунулися на кількох ділянках і втратили 25 тисяч солдатів, — Штупун

ЗС РФ від початку жовтня 2023 року просунулися на кількох ділянках поблизу Авдіївки на відстань до 2 км. За це просування вони заплатили тисячами загиблих та поранених.

Від жовтня Росія втратила на Донеччині в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" майже 25 тисяч військових загиблими та пораненими. З цього 80% – Авдіївський напрямок. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону 20 грудня.

За його словами, окупанти від початку жовтня 2023 року просунулися на кількох ділянках поблизу Авдіївки на відстань до 2 км. За це просування вони заплатили тисячами загиблих та поранених.

"Від 10 жовтня, коли ворог активізувався, він просунувся у деяких місцях на 1,5-2 км. Але це йому дуже дорого коштувало", – зазначив він.

Він зазначив, що на таврійському напрямку росіяни втратили щонайменше 25 тисяч одиниць особового складу ліквідованими та пораненими.

"Знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. 80% з цього – Авдіївський напрямок", – додав Штупун.

Речник зазначив, що ЗС РФ мають перевагу в кількості живої сили, але вона не завжди якісна. Крім того, керівництво російської армії змушене формувати зведені роти з частково розбитих підрозділів.

Нагадаємо, що ЗСУ стримують атаки ЗС РФ у районі Авдіївки дронами. Росіяни ходять по трупах своїх військових, але бояться не виконати наказ.

19 грудня повідомлялося, що речник ЗСУ пояснив дії мобілізованих росіян у районі Авдіївки. За словами Олександра Штупуна, навіть два-три тижні в умовах інтенсивної війни дають певний бойовий досвід, який використовують окупанти для виживання.