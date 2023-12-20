"Маємо право хвилюватися": західні експерти попереджають про тривалу війну і загрозу НАТО

РФ змогла мобілізувати свою оборонну промисловість в масштабі, небаченому за десятиліття, і якщо вона переможе Україну, то за 2 роки вона зможе відновити військову потужність і напасти на одну з країн НАТО, вважають в МО Естонії.

Західні експерти вважають, що Росія налаштована на довготривалу війну, і вона може загрожувати країнам-членам НАТО. Про це пише видання "Голос америки", спираючись на думки експертів.

Росія озброюється, щоб воювати проти НАТО. Рано чи пізно воєнні втрати змусять Кремль піти на непопулярні кроки – провести масову мобілізацію, вважають західні експерти.

Адмірал Мішель Гофман

Як вважає начальник штабу армії Бельгії адмірал Мішель Гофман, донедавна війна з Росією була немислимою, але тон російських заяв продовжує бути загрозливим, не виключено, що в майбутньому може бути відкритий другий фронт.

"Ми бачимо, що Росія перейшла до воєнної економіки. Я думаю, ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовує Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт колись у майбутньому. Або на півдні, у Молдові чи країнах Балтії", – сказав адмірал Гофман.

За словами генерала, може здаватися, що Росія ослаблена війною в Україні, але це тимчасове явище.

"Росія врешті-решт відродить свою військову машину і відбудує свої Збройні сили. Вони вже показали, що мають бажання напасти на сусіда. Ми повинні переконатися, що у нас є спроможність запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати, якщо це необхідно", — сказав адмірал Гофман.

Міністерство оборони Естонії

Оцінка Мішеля Гофмана збігається з нещодавнім аналізом міністерства оборони Естонії. У відомстві вважають, що війна проти України підірвала військові можливості Росії і протягом 2 років РФ не матиме можливостей, щоб напасти на якусь з країн НАТО.

Але РФ змогла мобілізувати свою оборонну промисловість "в масштабі, небаченому за десятиліття", і якщо РФ дадуть перемогти у війні проти України, то за 2 роки вона зможе відновити військову потужність та живу силу в обсягах, достатніх для того, щоб ескалація війни досягла країн НАТО.

У дослідженні естонських військових йдеться про те, що Росію заохочує нерішучість Заходу у підтримці України.

"Якщо Росія переможе Україну протягом наступних 12-18 місяців, це підтвердить її припущення про нашу колективну слабкість, якій можна кинути виклик у військовій сфері та використати в короткостроковій перспективі (до 5 років)", – зазначається у звіті міністерства оборони Естонії.

Захід має неспівмірно більші ресурси, нагадують естонські експерти.

"Не повинно бути сумнівів у тому, хто має перевагу", – зауважують естонські експерти.

Естонські експерти вважають, що у наступні роки потрібно сконцентрувати зусилля, щоб дати Україні засоби для перемоги та переконати Росію у тому, що її чекає поразка і прагнути скоротити її військові ресурси і заважати їй обходити санкції.Окремо, потрібно перешкоджати підготовці російських військових – більше непідготовлених новобранців означатиме більші воєнні втрати, що врешті змусить Кремль піти на непопулярні кроки – провести масову мобілізацію.

"Переможним роком для України в разі повної підтримки Києва з боку союзників, може стати 2026 рік", — вважають в естонському міністерстві оборони.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року відповів на питання про мобілізацію в Україні. За його словами, ця тема загострюється у суспільстві.