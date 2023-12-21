"Війна залишається позиційною": аналітики DeepState розповіли про ситуацію на фронті

За словами аналітиків, біля Авдіївки тривають бої на північ від Степового. Так, росіяни зайняли одну з позицій і намагаються закріпитися за підтримки техніки.

На Авдіївській ділянці фронту росіяни продовжують наступати. Так, окупанти знову спробували просунутися на Степове, однак були відкинуті. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.

У звіті від 21 грудня йдеться, що також тривають бої на північ від Степового. Так, росіяни зайняли одну з позицій і намагаються закріпитися за підтримки техніки.

"Учора в другій половині дня ворог поліз на Первомайське, за попередніми даними атаки вдалося відбити також. Ворог намагається зайти на посадки на схід від південної частини Мар'їнки, але наша артилерія не дає це здійснити. Важка ситуація в Новомихайлівці, яка може перетворитися на критичну", — сказано у звіті.

Також аналітики заявили, що на Бахмутському напрямку окупанти продовжують наступати біля Хромового та південніше Іванівського, мають успіхи.

"За висоту 215.7 досі тривають бої. Інформація про те, що ворог її зайняв або зайняв половину села — є виключно їхніми вологими фантазіями. Південніше від Спірної ворог проводить штурмові дії", — зазначили експерти.

На Сватівському напрямку, як ідеться у звіті, росіяни наступають з боку Синьківки. Також противник наступав на схід від Тернів, але Сили оборони відбивають атаки. Зазначається, що ворог збирає сили.

"Незважаючи на заяви в медіа про перехід Сил Оборони до маневреної тактики, війна залишається позиційною. Дуже часто боротьба йде за кожну посадку або будівлю", — зазначили аналітики.

19 грудня повідомлялося, що речник ЗСУ пояснив дії мобілізованих росіян у районі Авдіївки. За словами Олександра Штупуна, навіть два-три тижні в умовах інтенсивної війни дають певний бойовий досвід, який використовують окупанти для виживання.