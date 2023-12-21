Вихваляються "могутньою силою": Кім Чен Ин пригрозив ядерним ударом у разі провокації

За словами лідера Північної Кореї, суверенні права країни можуть бути гарантовані лише за допомогою "могутньої сили". Відтак у разі провокації ядерною зброєю вони готові завдати відповідного удару.

Кім Чен Ин вкотре заговорив про ядерну зброю. Лідер КНДР попередив про завдання ядерного удару у відповідь на провокацію проти його країни. Про це пишуть ЗМІ країни.

Відповідну заяву лідер Північної Кореї зробив на зустрічі із солдатами військового ракетного бюро. Він також привітав їх із випробуваннями міжконтинентальної балістичної ракети, які нещодавно відбулися.

Кім Чен Ин сказав, що випробування продемонстрували сильну позицію військ Північної Кореї. За його словами, така військова діяльність є чітким поясненням режиму наступальної протидії, еволюції ядерної стратегії та доктрини, відповідно до яких КНДР у разі провокації ядерною зброєю відповість ядерним ударом.

Окрім того, лідер КНДР наголосив, що суверенні права країни можуть бути гарантовані лише за допомогою "могутньої сили". Зокрема, він оцінює справжню обороноздатність та "захист міцного миру" наявністю можливості для "превентивного" нападу на ворога у будь-якому місці.

Запуск КНДР балістичних ракет

Видання Reuters зазначає, що КНДР провела випробування новітньої міжконтинентальної балістичної ракети. У Північній Кореї заявляли, що це було відповіддю на начебто ворожість Америки.

У США, Південній Америці та Японії засудили такі випробування. Зокрема, ракета має дальність до 15 тисяч кілометрів та може долетіти до будь-якої точки Японії чи США. Повідомлялося, що протягом 12 годин у КНДР здійснили запуск двох ракет.

У відповідь на загрозу Сполучені Штати Америки та Південна Корея створять спільну стратегію ядерної оборони. Вона включатиме обмін інформації щодо ядерної зброї КНДР, спільні навчання та процес консультації у разі ядерної кризи

Нагадаємо, на випробування балістичної ракети лідер Північної Кореї привів свою доньку. Вона сиділа разом з батьком і тиснула руки чиновникам.