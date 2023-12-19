Послання Вашингтону: у КНДР запустили ракету Hwasong-18, створену за технологіями РФ

За інформацією північнокорейського агентства, балістична ракета пролетіла 1002 кілометри і нібито успішно уразила умовну ціль у Японському морі. У зв'язку з цим у МЗС України висловили рішуче засудження ракетних випробувань КНДР.

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Північна Корея 19 грудня підтвердила, що напередодні провела випробувальний запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-18. За процесом спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який пізніше заявив, що запуск показав, який варіант він зробить, "коли Вашингтон ухвалить неправильне рішення". Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

За інформацією північнокорейського агентства ЦТАК, ракета подолала 1002 кілометри за 4415 секунд (73,6 хвилини), піднявшись на пікову висоту 6518 кілометрів, після чого нібито успішно вразила умовну ціль у Японському морі.

"Кім Чен Ин зазначив, що ми дали однозначний сигнал ворожим силам, які розширюють військову конфронтаційну істерику, що триває впродовж усього року", — пише ЦТАК.

Кім Чен Ин залишився задоволеним результатами запуску, пише агентство, додавши, що це "практична демонстрація фактичного стану і надійності грізного ударного потенціалу та абсолютного ядерного стримування, якими володіють збройні сили КНДР".

Реакція МЗС України

У зв'язку із запуском ракети Hwasong-18 Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій висловлено рішуче засудження ракетних випробувань КНДР.

"Здійснений 18 грудня 2023 року запуск міжконтинентальної балістичної ракети є черговим свідченням систематичного ігнорування північнокорейським режимом відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР", — ідеться в коментарі МЗС.

У дипломатичному відомстві наголосили, що Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля припинення дій, які загалом можуть призвести до загострення ситуації на Корейському півострові.

Російські технології

Зазначимо, що Північна Корея і раніше здійснювала тестові запуски МБР, однак у цьому разі йдеться про ракету Hwasong-18, яка, м'яко кажучи, нагадує російську балістичну ракету мобільного і шахтного базування з головною частиною PC-24 "Ярс", що розділяється. Таку думку висловив професор Массачусетського технологічного інституту Теодор Постол.

Російська МБР з кількома боєголовками SS-27 Mod 2 і випробувана північнокорейська ракета Hwasong-18 (ліворуч)

Експерт зазначив, що аналіз відео запуску північнокорейської МБР Hwasong-18 засвідчив, що це те саме, що й російська міжконтинентальна балістична ракета SS-27 Mod 2.

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"Погляньте на обриси двох ракет. Співвідношення між 1-м, 2-м і 3-м ступенями однакове. Обидва ширші за 1 крок. Передня частина ракети аналогічна. Довжина і ширина теж однакові. Вкрай малоймовірно, що це різні ракети", — заявив Постол.

Професор наголосив, що це свідчить про те, що міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї і пов'язані з ними технології походять із Росії.

Нагадаємо, Поліція Південної Кореї веде розслідування з питання про можливість того, що північнокорейська хакерська група могла отримати відомості про військові технології, включно із зенітним лазером. Місцеві ЗМІ повідомили, що кеш даних містив у собі певні "військові секрети" Південної Кореї.