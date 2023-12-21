Нічна атака Shahed: рятувальники показали наслідки ударів БПЛА по Київській області (відео)

За даними ДСНС, вогонь знищив кілька транспортних засобів, а також безпосередньо саму будівлю цивільного підприємства. Постраждалих і загиблих немає.

Російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 21 грудня, внаслідок чого деякі регіони зіткнулися з наслідками. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Ворожа атака дронами-камікадзе зачепила Київську область, про що повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували наслідки дій противника.

Росія атакувала українські регіони посеред ночі з БПЛА Фото: ДСНС Росія атакувала українські регіони посеред ночі з БПЛА Фото: ДСНС

"Вночі в одному з районів Київської області внаслідок влучання дронів у складську будівлю сталося руйнування конструкцій і виникла пожежа", — ідеться в повідомленні.

У результаті було знищено складське приміщення, 2 легкових автомобілі та позашляховик. До гасіння пожежі залучалося 7 одиниць техніки та 36 рятувальників.

Очільник Білої Церкви Геннадій Дикий поділився новими подробицями атаки ЗС РФ по регіону. За його словами, внаслідок дій противника на цивільному підприємстві виникла пожежа, адже там упали уламки БПЛА.

"Загорівся один зі складів підприємства. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Велика подяка всім службам за оперативне реагування та швидку ліквідацію наслідків. Дякую вам усім за дотримання інформаційної тиші", — ідеться в повідомленні.

Атака по Україні 21 грудня: зведення по регіонах

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомляв, що в Криворізькому та Дніпровському районах регіону вдалося знищити 2 ворожі безпілотники й обійшлося без наслідків. Частина ночі, що залишилася, минула тихо.

В оперативному командуванні "Південь" також повідомляли: що під час чергової нічної атаки по області силам ППО вдалося знищити на території Вінницької області два дрони-камікадзе, що підтвердили в міській раді.

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець також поділився наслідками нічної атаки у своєму Telegram-каналі.

За його словами, представники Сил оборони надійно тримали небо під своїм контролем і не давали противнику найменшого шансу виконати задумані плани.

"Вони відмінусували одразу чотири ударні БпЛА противника. Зокрема, у Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків маємо незначні наслідки: пошкоджено кілька господарських будівель та дах житлового будинку", — йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали внаслідок дій противника, а оперативні групи продовжують виконувати свою роботу.

Херсонська область. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі написав, що за останню добу ЗС РФ здійснили 131 обстріл і випустили 687 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, авіації та іншого різного озброєння.

По обласному центру зафіксовано пуски 30 снарядів. Противник влучив у житлові квартали населених пунктів області, а також на територію заводу в Херсоні. У результаті 4 людини дістали поранення.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також поділився, що на території регіону вночі вдалося знищити 13 ворожих БпЛА "Shahed-131/136".

"Під час нічної дронової атаки уламками збитого БпЛА у Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

У Хмельницькій ОВА розповіли, що після сигналу про повітряну тривогу регіон намагалися атакувати БПЛА. У результаті було знищено 1 БПЛА "Shahed" за допомогою однієї з мобільних груп. Звернень стосовно постраждалих і загиблих не було. Також не зафіксовано пошкоджень майна.

Ближче до ночі 20 грудня на Сумщині також знищили ворожий дрон-камікадзе, однак інформації про пошкодження чи постраждалих немає.

Голова Полтавської ОВА Фiлiп Пронін у своєму Telegram-каналі написав, що ворог атакував область за допомогою БПЛА. У результаті уламки впали на житловий будинок у Миргородському районі.

"За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці працюватиме профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу", — написав Філіп Пронін.

В оперативному командуванні "Південь" додали, що силами ППО в південних регіонах вдалося знищити 19 дронів-камікадзе. Цілі рухалися двома хвилями, а бойова робота тривала 7 годин.

Росія атакувала українські регіони посеред ночі з БПЛА Фото: ОК "Південь" Росія атакувала українські регіони посеред ночі з БПЛА Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що вночі РФ атакувала Україну дронами. Командування зазначає, що українські регіони атакували 35 іранських дронів-камікадзе Shahed. Безпілотники запускали з окупованого Криму, а сили ППО активно працювали в 12 регіонах.