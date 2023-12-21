Угорщина замовила розробку модифікованої ППО на базі БМП Lynx

Мобільний комплекс матиме радіус дії 20 км та зможе уражати цілі програмованими боєприпасами.

Німецька компанія Rheinmetall розробить для Угорщини нову версію комплексу протиповітряної оборони Skyranger 30 на шасі БМП Lynx. Про це повідомляє пресслужба виробника.

У межах європейської ініціативи Sky Shield Угорщина уклала контракт з Rheinmetall на концептуальну розробку мобільного комплексу протиповітряної оборони Skyranger 30. В основі буде лежати машина бойова машина піхоти Lynx KF41. Контракт було підписано 15 грудня 2023 року в Будапешті.

Ймовірно, новий комплекс буде доповнювати складову армійської мобільної протиповітряної оборони ближнього радіуса разом з KF41 Lynx. Наразі Угорщина залишається другим після Данії замовників Skyranger 30. Свою зацікавленість у проєкті виразила Велика Британія, Німеччина та Швейцарія.

Бойовий модуль ЗРПК Фото: Rheinmetall

Зенітна ракетно-гарматна система Skyranger 30 складається з 30-мм гармати, двох зенітних ракет та системи управління вогнем. Бойовий модуль може базуватись не тільки на БМП Lynx, але і на іншій бронетехніці.

Для збільшення шансу ураження гармата стріляє програмованими боєприпасами з повітряним підривом, що створюють хмару із вольфрамових уламків біля цілі. Радіус дії комплексу складає близько 20 км. Для відстежування цілей ППО має радіолокатор AESA, відеокамеру та тепловізор, а для вимірювання відстані до цілі використовується два лазерних далекоміри.

Нагадаємо, 20 грудня ЗМІ писали, що Молдова планує модернізувати власну систему ППО через погрози РФ.

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