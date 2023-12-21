"Історичний момент": Данілов прокоментував рішення Японії про постачання зброї за кордон

Японія не зможе передавати зброю країнам, що воюють, наприклад, Україні чи Ізраїлю, але це дасть США більше можливостей для продовження поставок Україні зброї власного виробництва.

Постачання зброї, виробленої в Японії, за кордон — це важлива подія в історії. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Історично так склалося, що Японія після Другої світової війни ухвалила внутрішнє законодавство, яке забороняє будь-який експорт зброї японського виробництва. Зараз відбувається історичний момент, коли Японія буде повертатися на цей ринок. Поки що вона законодавчо вирішує, що японська зброя може бути в інших країнах світу", — зазначив Данілов.

Згідно з його висловлюванням, активна участь Японії в розвитку регіональних інститутів являє собою значущий внесок, враховуючи її статус великої промислової країни.

Секретар РНБО зазначив, що Японія — високорозвинена промислова нація зі значним потенціалом. За його словами, її участь у спільних ініціативах із захисту демократії буде цілком виправданою.

ЗМІ повідомили, що 22 грудня влада Японії перегляне інструкції з експорту військової продукції, відкриваючи можливість поставок власної зброї за кордон.

Перш за все, йдеться про ракети, призначені для зенітного комплексу Patriot. Плани Ради національної безпеки Японії передбачають затвердження поставок цих ракет до США ще поточного року.

Необхідно підкреслити, що Японія не зможе здійснювати передачу зброї до країн, які беруть участь у військових конфліктах, таких як Україна чи Ізраїль. Однак це надасть США додаткові можливості для продовження поставок українським озброєнням власного виробництва.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європа не має достатнього промислового потенціалу, щоб відбити напад Росії. Німецько-італійський військовий експерт Карстен Бреєр заявив, що європейським країнам залишається сподіватися, що в разі атаки РФ США не будуть "зайняті іншою війною".