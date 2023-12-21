Війна наблизиться до Кремля: Малюк пообіцяв росіянам нові диверсії у 2024 році, — Politico

За словами глави спецслужби, на противника наступного року чекає безліч сюрпризів, проте плани розкриватися не будуть, щоб шокувати Москву.

На російських окупантів у 2024-му році чекає безліч сюрпризів, наслідки яких вони відчують як на окупованих територіях України, так і в тилу. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Politico.

Зазначається, що українські спецслужби мають намір активізувати свої розвідувальні операції та завдати ударів по російських територіях. Це має перенести війну ще ближче до Кремля.

"Ми не можемо розкривати наші плани. Вони мають залишатися такими, що шокують противника. Ми готуємо сюрпризи. Окупанти мають розуміти, що сховатися не вдасться. Ми будемо знаходити ворога скрізь. Ми завжди шукаємо нові рішення. Тож бавовна горітиме й надалі", — заявив Василь Малюк.

На окупованих територіях страждатимуть об'єкти матеріально-технічного забезпечення, а також військові об'єкти, як натякнув голова СБУ.

У матеріалі окремо наголошується, що подвиги СБУ піднімають бойовий дух українцям в умовах війни, а найголовніше — завдається шкода бойовим можливостям противника. Удари відбуваються точково, щоб ЗС РФ зазнали якомога більше втрат.

"Ми колемо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну мету і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації з ведення війни і наближає нашу перемогу", — заявив Василь Малюк.

Крім того, одним із напрямків діяльності буде Крим і Чорне море. СБУ збирається розвивати там подальші операції. За допомогою безпілотників Sea Baby Чорноморський флот РФ поступово витісняють із захопленого півострова.

Також є ще Кримський міст, який після вибуху 2022 року продовжує стояти, але відкритий лише частково.

"Це законна цiль для нас, згідно з міжнародним правом і правилами ведення війни. Українське законодавство також дозволяє нам атакувати цей об'єкт. І ми повинні знищити логістику нашого ворога. Усі операції СБУ, про які ви чуєте, — це виключно наша робота і наші унікальні технічні розробки. Ці операції стали можливими, зокрема, тому, що ми розробляємо і впроваджуємо свої технічні рішення", — продовжив Василь Малюк.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що СБУ перерізала канал постачання зброї для ЗС РФ через Кримський міст. За словами голови СБУ Василя Малюка, Росія змушена доставляти зброю на окупований півострів за допомогою поромів. Зараз міст повноцінно не функціонує.