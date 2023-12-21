На межі колапсу: на Донбасі дефіцит робочої сили через російську мобілізацію, — ЦНС

За даними підпілля, на одному з підприємств дефіцит водіїв становить 60%, тому окупаційні адміністрації почали просити Кремль про допомогу.

Російські загарбники продовжують мобілізаційні дії на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ), а це може призвести до транспортного колапсу. Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 20 грудня.

За інформацією українського підпілля, противник призиває на війну українців, які залишилися проживати в тих регіонах, що тимчасово перебувають під контролем Кремля. Усе це в результаті лише посилює дефіцит робочої сили в містах.

"Росіяни не здатні забезпечити нормальну життєдіяльність на захоплених землях. Переважна більшість населення не підтримує ворога і покинула регіон. Тому ворог має дефіцит робочої сили, який посилюється примусовою мобілізацією", — йдеться в повідомленні.

Наприклад, на Донецькому підприємстві "Донецькелектроавтотранс" дефіцит водіїв доходить до 60%, а все це призводить до того, що громадський транспорт у місті перебуває на межі колапсу.

Ба більше, у ЦНС додали, що окупаційні адміністрації змушені звертатися через це до Кремля, щоб ті прислали заробітчан із Росії в надії, що це виправить ситуацію.

"Однак ці робітники не матимуть соціального статусу та соціальних гарантій від РФ, але стануть тими, хто допомагає насаджувати окупаційну владу в регіоні, а значить понесуть відповідальність за свої дії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що РФ знищує вугільну промисловість на Донеччині та винна шахтарям щонайменше 200 мільйонів рублів. Координатори підпілля заявили, що тільки за 2023 рік із шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що понад 10 відсотків від їхньої загальної кількості.