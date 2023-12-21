Допомогти в прифронтовій зоні: Україна отримала 14 авто "швидкої допомоги" від ОАЕ (фото)

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, автомобілі оснащені всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги та порятунку людей — кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами тощо.

За підтримки українського посольства в Об'єднаних Арабських Еміратах в Україну вже прибула перша партія з 14 автомобілів швидкої допомоги. Загалом уряд ОАЕ надасть 50 машин для підтримки медичної інфраструктури. Про це 20 грудня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів, з яким Фундація Олени Зеленської має успішний досвід реалізації гуманітарних проєктів, передає Україні 50 автомобілів швидкої допомоги, аби підтримати медичну інфраструктуру країни", — йдеться в повідомленні.

У публікації зазначено, що українські громадяни критично потребують медичного обслуговування у воєнний час і особливо в тих регіонах, які межують із зонами бойових дій. Ця техніка, яка покликана частково вирішити ці завдання, оснащена всім необхідним обладнанням для надання людям екстреної медичної допомоги.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко уточнив, що карети швидкої допомоги обладнано кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами й апаратами штучної вентиляції легенів та іншими пристроями.

"У них можна рятувати людину в разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран. Це саме те, що потрібно нашим медикам у тих складних умовах, у яких перебуває Україна", — наголосив міністр.

Нагадаємо, директор Військово-медичного інституту у Варшаві, генерал Ґжеґож Ґелєрак наприкінці вересня заявив, що Польща та Україна розпочали створення спільного військово-медичного хабу, метою якого буде надання практичної допомоги з обох боків та обмін досвідом, що є надважливим у воєнних умовах.