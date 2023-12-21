Пошкодження Центру космічного зв'язку РФ у Криму: експерт назвав наслідки для окупантів

За словами військового оглядача Дениса Поповича, спочатку необхідно дізнатися ступінь руйнування, адже за деяких сценаріїв противник залишиться без ситуаційної обізнаності на фронті.

Унаслідок атаки по тимчасово окупованому Кримському півострову було пошкоджено Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії. Військовий оглядач Денис Попович в ефірі "24 каналу" розповів, чому цей об'єкт важливий для противника.

За його словами, Центр далекого космічного зв'язку здійснює управління російським супутниковим угрупованням. Відповідно, Кремль має можливість з його допомогою спостерігати за ситуацією в космосі навколо Російської Федерації.

Військовий оглядач заявив, що це вкрай важливий об'єкт, однак наразі варто зрозуміти, наскільки сильно його було пошкоджено. У теорії у росіян тепер можуть виникнути проблеми з управлінням власними супутниками.

Насамперед труднощі виникнуть на полі бою, адже росіяни втратять ситуаційну обізнаність і не зможуть відстежувати ситуацію на фронті. Тобто, про передачу важливої інформації теж можна забути.

"Це важлива історія і вона може вплинути на те, як Росія буде орієнтуватися в положенні своїх частин і в ситуації на полі бою", — заявив Денис Попович.

Нагадаємо, 20 грудня почали з'являтися повідомлення про те, що на території Криму було пошкоджено Центр космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії. Загалом атаки було дві і попередньо для обстрілу використовувалися ракети Storm Shadow. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що росіяни могли зазнати втрат на окупованому півострові.