"Ведеться робота": ЗС РФ запустили по Україні з початку війни 7400 ракет, — Ігнат

За словами спікера Повітряних сил, до статистики включено абсолютно всі ворожі об'єкти, які літали в українському небі. З них вдалося перехопити 1600.

Російські окупанти запустили по території України щонайменше 7400 ракет різного типу з перших днів повномасштабного вторгнення. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 21 грудня.

За його словами, з цієї колосальної кількості силам ППО вдалося знищити лише 1600, але водночас варто розуміти, що до статистики враховано абсолютно всі ракети, які летіли по українській території.

"Але в цифрі 7400 пораховані всі ракети — С-300 і С-400, їх близько третини від загальної кількості, Х-22, балістичні ракети, тільки близько 900 балістичних ракет Іскандер-М полетіло по Україні", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо було відзначено ефективність мобільних вогневих груп, які регулярно працюють над тим, щоб перехопити дрони-камікадзе Shahed у небі. Саме вони здебільшого сьогодні займаються тим, що ліквідують ворожі безпілотники. Це допомагає економити зенітні ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації.

Наприклад, як заявив Юрій Ігнат, під час атаки в ніч на 21 грудня було знищено 34 із 35 ударних дронів противника.

"Хочу зазначити, що мобільні групи відпрацьовують зараз більшість повітряних цілей — таких як Shahed. Наскільки потужна ведеться робота з протиповітряної оборони. І це хороша інформація для нас, тому що ми можемо робити певний запас зенітних керованих ракет, які потрібні нам для того, щоб відбивати повітряну агресію, перш за все, крилатих ракет, а також літаків і вертольотів ворога", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 20 грудня Юрій Ігнат заявив, що для боротьби з дронами ЗС РФ, яких стає тільки більше, потрібно наростити засоби РЕБ. За словами спікера Повітряних сил, за достатньої кількості засобів радіоелектронної боротьби захисникам не доведеться використовувати стрілецьку зброю для перехоплення ворожих БПЛА.