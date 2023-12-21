Оглядач назвав мету атаки Shahed, яка припала на зліт МіГ-31К

Використання певних напрямків над сухопутними та важкодоступними зонами, як зазначив військовий оглядач Олександр Коваленко, надало можливість безпілотникам окупантів зберегти свою присутність у повітряному просторі України до 7 годин.

Атака дронів-камікадзе Shahed-131/136 в ніч на 21 грудня була невдалою, адже російські окупанти використали 35 повітряних об'єктів, з яких 34 було збито. Подробиці повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, аналітик "Інформаційного спротиву", в Telegram-каналі.

Він зазначив, що загарбники вже за традицією запускають БПЛА з мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, а також із Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та Курської області. Пуски відбулися близько 20:00. Завершення заходів із нейтралізації дронів-камікадзе о 02:50.

Загалом, як зазначив фахівець, зафіксували 9 груп дронів-камікадзе, у кількості від 3 до 7 одиниць. Відбувалася постійна зміна траєкторії польоту, БПЛА маневрували. В маршруті також використовувалися напрямки над сухопутними, важкодоступними зонами. Це надавало можливість безпілотникам окупантів зберегти свою присутність у повітряному просторі України до 7 годин. Коваленко звернув увагу на те, що пуски першої групи Shahed-131/136 збіглися зі зльотом МіГ-31К.

"Могло стати відволікаючим маневром для розосередження уваги сил ППО", – повідомив оглядач.

Експерт підбив підсумки російських атак БПЛА у грудні. З його слів, окупанти застосували 347 дронів-камікадзе, що можна порівняти з кількістю нальотів за весь листопад (якщо не брати до уваги пуски з 31.10 на 01.11). Якщо такий показник інтенсивності пусків збережеться, у грудні росіяни цілком можуть повторити травневий показник, але про подолання вересневого рекорду поки що говорити зарано.

Атака на Україну 21 грудня — подробиці

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під час нічної атаки дронів українська ППО знищила 2 ворожих безпілотники в Криворізькому та Дніпровському районах.

Про роботу ППО також повідомляла Хмельницька обласна військова адміністрація, де в межах області ліквідували 2 БПЛА типу Shahed. Крім того, за наявною інформацією, цивільне населення, майно та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали.

У ніч на 21 грудня, як зазначили в пресцентрі Повітряних сил ЗСУ, українським захисникам вдалося збити 34 із 35 запущених по Україні ударних дронів типу Shahed. За даними командування, безпілотники запускали з окупованого Криму — мису Чауда й Балаклави.

Нагадаємо, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський 12 грудня розповів, що у "шахедах" знайшли елементи від невідомих ракет. За словами аналітика, маса уламково-фугасної частини щонайменше 40 кілограмів, проте її маркування не збігається з тими ракетами, які виробляли в СРСР і РФ.