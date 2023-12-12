"Незрозумілі нюанси": у "шахедах" знайшли елементи від невідомих ракет, — експерт (відео)

За словами аналітика з Defense Express Івана Киричевського, маса уламково-фугасної частини щонайменше 40 кілограмів, проте її маркування не збігається з тими ракетами, які виробляли в СРСР і РФ.

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Російські окупанти почали встановлювати на дрони-камікадзе іранського походження "шахед" бойові частини від таємничої ракети. Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський у коментарі телеканалу "Еспресо.TV" 12 грудня.

За його словами, вдалося встановити, що противник на безпілотники модифікації "Герань-К" справді почав встановлювати нові бойові частини, проте їхня конструкція поки що невідома.

"Відомо, що на цій бойовій частині стоїть ракетний індекс маркування. Більш того, цей індекс збігається з одним із підприємств, яке виготовляє елементи до комплексу "Панцир-С1", — заявив Іван Киричевський.

Водночас уламково-фугасна бойова частина, маса якої приблизно 40 кілограмів, не збігається за маркуванням з жодною керованою ракетою, яку виробляли в СРСР або в Росії.

Існує ймовірність того, продовжує військовий експерт, що противнику вдалося розробити певний запас боєголовок під якусь модернізовану установку, а зараз їх використовують на безпілотниках іранського походження, частина яких наразі виробляється в Росії.

"Якщо агенції Defence Express вдалося знайти фотографії, то це означає, що іноді у БПЛА виникають якісь незрозумілі нюанси з роботою. Але це демонструє спрощену систему виробництва "шахедів" у РФ", — підсумував Іван Киричевський.

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Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що військовий експерт розкрив нові деталі про "шахедів" з українською SIM-картою. За словами Сергія Безкрестнова, для боротьби з модифікованими БПЛА в Україні можуть під час кожної тривоги вимикати мобільний зв'язок, але це спричине колапс, тому потрібно шукати інші способи.