Українець сам прийшов у ТЦК, щоб уникнути мобілізації: що він вигадав

Чоловік пройшов медогляд та отримав повістку, але не захотів служити. Тоді він підготувався та сам відправився у військкомат — з "документом".

В Україні засудили чоловіка, який спробував обхитрувати ТЦК. Про це відомо з вироку Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 18 грудня.

Уродженець села Новоолександрівка — одружений та виховує 12-річну дитину, працює водієм. Його ім’я та вік невідомі.

У січні цього року чоловік прийшов у ТЦК та надав там довідку про свою непридатність до служби. Однак згодом з’ясувалось, що документ — підроблений.

Українець невідомо де та коли отримав "довідку від ВЛК" від 27 грудня 2022 року, за якою він нібито не може служити за станом здоров’я. Проте, за даними суду, 13 жовтня 2022 року він насправді навпаки був визнаний справжньою ВЛК придатним.

Більш того, тоді ж чоловік був повідомлений про призов, тобто, ймовірно, отримав "бойову повістку". Однак він вирішив схитрувати та ухилитись від мобілізації за допомогою фейкової довідки.

Задум діяти на випередження та набрехати ТЦК не спрацював. Пізніше на суді ухилянт "беззаперечно" визнав свою вину. У вересні він уклав угоду з прокуратурою.

Зрештою його засудили за двома статтями: за використання підробленого документа — до двох років ув’язнення, за ухилення від мобілізації — ще до чотирьох років. Однак як покарання чоловіку призначили замість шести років лише чотири, і ті замінивши на іспитовий строк на три роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво війська просить мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо відповів, чи мобілізують в Україні 18-річних.