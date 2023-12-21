У ЗСУ є дрони для встановлення мін, які змусили флот РФ піти із Севастополя, — аналітики

За даними журналістів, у 2023 році українські захисники провели десятки операцій із використанням морських дронів — і відсунули флот РФ від українських берегів на понад 200 морських миль.

ВПК України розробив версії морських дронів на базі відомого зразка Magura V5. Раніше повідомлялося про існування катера-камікадзе, але тепер, судячи з усього, є варіант морського дрона для дистанційного встановлення мін і патрульна розвідувальна платформа. Про це пише портал Defense Express.

У 2023 році українські захисники провели "кілька десятків" операцій із використанням морських дронів, що дало змогу відсунути флот РФ від українських берегів на відстань понад 200 морських миль, повідомляють у публікації The New York Times.

Морський дрон

У публікації NYT представлено фото базового варіанту Magura V5, а який вигляд має морський дрон для дистанційної постановки мін, залишається загадкою. Але аналітики припускають, що дистанційно керовані катери для розміщення мінних загороджень на морі в розпорядженні ЗСУ все ж є. Оскільки першими про це заявили представники російської сторони.

На початку грудня 2023 року відомче видання Міноборони РФ "Морской сборник" зазначало, що 14 жовтня тральникам Чорноморського флоту довелося виконати бойове тралення мін на зовнішньому рейді Севастопольської бухти.

В України немає засобів для розміщення морських мін на такій відстані, тому тут могли бути використані "нетрадиційні" системы, такі як морські дрони.

ЗС РФ перемістили свої найцінніші кораблі в Новоросійськ 17 грудня 2023 року

Нагадаємо, що орієнтовно тиждень тому РФ показала катер-камікадзе "Кульбаба", з навантаженням близько 600 кг тротилу і дальністю 200 км.

Також повідомлялося, що, за словами представника пресцентр Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, нові морські безпілотники РФ можуть атакувати цивільні судна.