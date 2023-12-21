Україна отримала тисячний Senator: чим особлива ця бронемашина (фото, відео)

Броньовану машину Senator виробляє канадська компанія. Такі автомобілі служать бійцям ДПСУ та ЗСУ.

Канадська компанія Roshel відзначила важливу подію — доставила в Україну тисячну броньовану машину Senator. Про це 21 грудня повідомили у виданні Defence Blog.

"Roshel досягає визначної віхи, достроково доставивши в Україну 1000-й броньований автомобіль Roshel Senator, зміцнюючи обороноздатність у критичні часи", — заявив гендиректор підприємства Роман Шимонов.

Фото тисячної бронемашини Senator, доставленої в Україну Фото: defence blog

У ЗМІ наголосили, що Senator презентують як бронемашину з "винятковими дорожніми характеристиками" та гарною маневровістю. Вона має потужність 400 кінських сил.

"Протягом 2022 року в Україну було відправлено багато нових автомобілів Senator, які були частиною пакетів військової допомоги, наданих українському уряду на тлі російського вторгнення. Частина цих наданих Senator зараз перебуває на активному розгортанні Державної прикордонної служби України та Збройних Сил України", — проінформували у виданні.

Бронемашини Senator, передані ДПСУ Фото: Суспільне

Журналісти передали, що захисники "високо оцінили" ці бронемашини та використовують їх "в одних із найскладніших зон бойових дій". Зокрема, Senator відіграють важливу роль у боротьбі на півдні та сході.

"Війна в Україні стала першим бойовим розгортанням машини, підтвердивши її можливості в напружених умовах експлуатації", — додали у ЗМІ.

Бронемашина Senator: характеристики

У "Мілітарному" пояснили, що Senator був створений на базі важкої вантажівки від Ford. Спеціалісти серйозно модернізували її, щоб машину можна було використовувати в прифронтовій та фронтовій зонах.

Балістичний захист Senator витримує влучання куль калібру 5.56 мм та 7.62 мм з 30 метрів зі швидкістю 695 м/с.

Фото бронемашини Senator Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Додатково на бронемашини можуть встановити й протимінний захист. Він витримує вибух 6 кілограмів вибухівки та протитанкових мін під колесами або днищем.

Senator обладнаний двигуном, який забезпечує "чудові ходові якості" по бездоріжжю. Всередині можуть поміститись до 10 військових у повному екіпіруванні. Бронемашина забезпечує пасажирів високим рівнем захисту від вибухових пристроїв та засідок противника.

Всередині бронемашини можуть поміститись до 10 військових у повному екіпіруванні

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