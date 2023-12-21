Вiдбили потужний штурм росіян на Харківщині: ЗСУ ліквідували 300 окупантів (відео)

Бій вели бійці 60-ї ОМБр та 21-ї окремої механізованої бригада ЗСУ. Бійці влучно застосували артилерію та касетні снаряди.

На Харківщині бійці 2-х бригад відбили потужний штурм росіян поблизу села Лиман Перший. Про це повідомляє "Військовий кур'єр".

Зазначається, що бій вели бійці 97-го окремого механізованого батальйона 60-ї ОМБр та 21-ї окремої механізованої бригада ЗСУ.

Ворог атакував позиції ЗСУ великою кількістю піхоти, за підтримки БМП/БТР. Українські захисники зупинили штурм росіян влучним застосуванням артилерії та мінометів. Також ЗСУ використовували касетні снаряди.

За інформацією, яку бійці отримали за допомогою радіоперехоплень, ворог втратив 300 людей.

Відео протистояння українські військові опублікували у мережі.

За інформацією аналітиків DeepState окупанти перемістили в район села Лиман Другий два інженерні підрозділи. Це може свідчити про спробу налагодити переправу через річку Оскіл.

Окупанти продовжили атаки лісу біля Лиману Першого і мають незначні успіхи. Вони колонами пробували заїхати і закріпитися в Синьківці, але всі вони були відбиті. Також були спроби ворога просунутися в Серебрянському лісництві.

Документи, які знайшли у загиблих окупантів під Лиманом Першим, свідчать про те, що вони лише 2 місяці тому підписали контракт із ЗС РФ.

Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити Синьківку на Куп'янському напрямку. Вони мають наказ взяти населений пункт до нового року.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ хочуть наступати на Харків і бронегрупами другий день атакують Синьківку. В атаці на позиції ЗСУ беруть участь танки та БТР.